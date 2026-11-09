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Atatürk'ün mirası yolumuzu aydınlatıyor: Tatık'tan 10 kasım mesajı

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, 10 kasımda Atatürk'ü saygı ve minnetle andı; cumhuriyetin korunması ve ilkelerin yaşatılmasına vurgu yaptı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 11:36

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Atatürk'ün mirası yolumuzu aydınlatıyor: Tatık'tan 10 kasım mesajı

atatürk'ü anma mesajı:

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin yıl dönümü olan 10 Kasım vesilesiyle yayımladığı mesajda, Atatürk'ü saygı, rahmet ve minnetle andı. Tatık, 10 Kasım'ın sadece bir kayıp günü olmadığını; Atatürk'ün fikirleri ve millete kazandırdığı değerlerin yeniden hatırlanması bakımından taşıdığı önemi vurguladı.

tatık'ın ana vurguları:

Başkan Tatık mesajında Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlık mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle andıklarını belirtti. Tatık, Atatürk'ün milletimizin bağımsızlık ve özgürlük iradesine öncülük ettiğini ve en büyük eserinin Cumhuriyet olduğunu hatırlattı.

cumhuriyetin korunması ve bilime yapılan vurgu:

Tatık, vatandaşlara düşen en önemli görevin Cumhuriyet'i korumak ve Atatürk'ün ilke ile devrimlerini yaşatmak olduğunu ifade etti. Mesajında ayrıca Atatürk'ün akla ve bilime dayanan düşüncelerinin çağdaş ve güçlü Türkiye hedefinde yol göstermeye devam edeceğini vurguladı.

Başkan Tatık sözlerini, Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatanımızın bağımsızlığı uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Atatürk'ün aziz hatırası, milletimizin gönlünde daima yaşayacaktır cümlesiyle tamamladı ve birlik, beraberlik çağrısında bulundu.

TAVAS BELEDİYE BAŞKANI KADİR TATIK, GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN EBEDİYETE İNTİKALİNİN YIL DÖNÜMÜ...

TAVAS BELEDİYE BAŞKANI KADİR TATIK, GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN EBEDİYETE İNTİKALİNİN YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJDA, ATATÜRK’Ü SAYGI, RAHMET VE MİNNETLE ANDI. BAŞKAN TATIK, CUMHURİYETİN KORUNMASI VE ATATÜRK’ÜN İLKE VE DEVRİMLERİNİN YAŞATILMASININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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