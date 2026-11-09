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Sis denizi gibi görüntüler: Düzce beyaz örtüye büründü

Düzce'yi beyaz örtüye çeviren yoğun sis, dronla görüntülendi; bazı noktalarda görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 11:49

GÜNCELLEME: 09 Kasım 2026 - 11:53

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EDİTÖR: Aslı Han

Sis denizi gibi görüntüler: Düzce beyaz örtüye büründü

Düzce'de sis tabakası kenti kapladı

Düzce'de etkili olan yoğun sis, kent merkezini ve çevresini adeta beyaz bir örtüyle sardı. Oluşan sis tabakası sokaklarda ve yüksek kesimlerde fotoğrafik güzellikler oluşturdu.

Havadan görüntüler:

Dron ile havadan kaydedilen görüntülerde, şehrin üzerini kaplayan sis katmanlarının yüksek alanlarda sis denizi görünümü yarattığı görüldü. Beyaz örtü kent manzarasını değiştirdi ve dikkat çekici kompozisyonlar ortaya çıktı.

Görüş mesafesi ve uyarılar:

Yoğun sis nedeniyle kentin bazı noktalarında görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşerken, yetkililer ve uzmanlar sürücülerin dikkatli ilerlemesi gerektiğini bildirdi. Sisli bölgelerde hız ve takip mesafesine dikkat edilmesi istendi.

Şehrin çeşitli noktalarından kaydedilen fotoğraf ve videolar, sisin yarattığı atmosferi gözler önüne serdi; aynı zamanda ulaşımda oluşabilecek risklere karşı tedbir çağrısı yapıldı.

DÜZCE’DE ETKİLİ OLAN YOĞUN SİS, KENTİ ADETA BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLADI. HAVADAN DRONE İLE GÖRÜNTÜLENEN...

DÜZCE’DE ETKİLİ OLAN YOĞUN SİS, KENTİ ADETA BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLADI. HAVADAN DRONE İLE GÖRÜNTÜLENEN SİS TABAKASI, KARTPOSTALLIK MANZARALAR OLUŞTURURKEN BAZI NOKTALARDA GÖRÜŞ MESAFESİ 20 METREYE KADAR DÜŞTÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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