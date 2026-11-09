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Uğranmadan dönülmeyen lezzet: Ulaş etli pidesinin odun ateşinde sırrı

Sivas'ın Ulaş ilçesinin 2020'de coğrafi işaret alan etli pidesi, Sivas unu ve kaburga etiyle hazırlanıp odun ateşinde pişiyor ve unutulmuyor.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 11:45

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Uğranmadan dönülmeyen lezzet: Ulaş etli pidesinin odun ateşinde sırrı

Ulaş etli pidesinin odun ateşinde pişen sırrı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yapılan etli pide, görünüşü ve lezzetiyle hem yurt içinde hem de yurt dışında ilgi görüyor. 2020'de coğrafi işaret alan bu pide, yerel malzemelerle hazırlanan özgün bir tat sunuyor.

Malzemede yerel tercih:

Hamuru, Sivas'ta yetişen buğdayın unu ile hazırlanıyor. İç harcında ise yine Sivas'ta yetiştirilen danaların kaburga eti kullanılıyor; içine tuz, soğan, domates ve biber ekleniyor. Pide, taş fırında ve odun ateşinde pişiriliyor.

Ustanın anlattıkları ve üretim süreci:

Ulaş ilçesinde yaklaşık 35 yıldır pidecilik yapan Serkan Güneş, uyguladıkları yöntem hakkında şunları söylüyor: "Kullandığımız unun kaliteli olması lazım. Etlerimizi sağladığımız hayvanlar ise kendi ahırlarımıza besleniyor. Biz 22 yıldır bu şekilde yapıyoruz. İçerisinde etin kendi yağı, soğanı, domatesi ve biberi bulunuyor. Bizim pidemizin içinde farklı baharatlar yoktur. Baharat olarak sadece tuz var diyebilirim."

Ziyaretçiler, odun ateşinde pişen ve sade malzemesiyle ön plana çıkan bu pideleri tattıktan sonra memnun kaldıklarını belirtiyor; daha önce tadını alanların Sivas'a geldiklerinde buraya uğramadan gitmediklerini söylüyorlar. Etli pidenin başarısı, hem görsel sunumu hem de malzeme ve pişirme geleneğinin korunmasına dayanıyor.

İÇ HARCI İÇİN TUZ, SOĞAN, DOMATES VE BİBER KULLANILAN PİDE, TAŞ FIRINDA PİŞİRİLİYOR. ODUN ATEŞİNDE...

İÇ HARCI İÇİN TUZ, SOĞAN, DOMATES VE BİBER KULLANILAN PİDE, TAŞ FIRINDA PİŞİRİLİYOR. ODUN ATEŞİNDE PİŞİRİLEN ULAŞ ETLİ PİDESİNİ TADAN VATANDAŞLAR, BİR DAHA UNUTAMIYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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