Çameli'de odun ateşinde pişen miras sofralara taşındı

Çameli'de gastronomi şöleni:

Denizli'nin Sakin Şehir unvanlı ilçesi Çameli, Elmalı Mahallesi'nde düzenlenen Gastronomi Şöleni ile yöresel mutfak kültürünü görünür kıldı. Etkinlikte mahallede yıllardır evlerde pişirilen ve unutulma tehdidiyle karşı karşıya olan tarifler, geleneksel yöntemlerle yeniden sofralara taşındı. Organizasyona Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, eşi İlkin Arslan, Pamukkale Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Bertan, Fethiye Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Onur Arslan, Elmalı Mahalle Muhtarı Fatih Maden, mahalle sakinleri ile turizm okulundan öğrenciler katıldı.

kuzine ve odun ateşinde pişen tarifler:

Şölende Elmalı'da yaşayan 60 yaş üzerindeki kadınlar, yemekleri kuzine sobalarında ve odun ateşinde hazırladı. Hazırlanan tabaklar arasında gök domates yoğurtlaması, meneviş yoğurtlaması, kurutulmuş taze fasulye ekşilemesi, et kapama, kabaklı ve çökelekli legen böreği, Arap aşı, kara lahana çorbası ve kurutulmuş domatesli bulgurla yapılan muşakka yer aldı. Ayrıca yufka, bazlama, yufka ekmek makarnası, cevizli sütlü kuru yufka tatlısı, turp havuç otu yoğurtlaması, pekmezli aside tatlısı, tarhana, sütlü ot yemeği, çingen bulguru, kayazak salatası, çörek ve bulgurlu şeker pancarı katılımcılara sunuldu.

Çameli mutfağının öne çıkan diğer lezzetleri arasında çıntar kavurması, nohutlu et yemeği, sütlü kabak yemeği, kaburgadan hazırlanan kemikli keçi eti kavurması, hoşmarem, kuyruk yağıyla servis edilen mısır ekmeği, un çorbası, alaçorba ve yumurta yemeği de yer aldı. Şölenin ikramları arasında Elmalı'ya özgü kuru üzümlü hoşaf kompostosu da bulunuyordu. Etkinlikte öne çıkan sayı ise 30'dan fazla yöresel tarifin hazırlanması oldu.

tariflerin kayıt altına alınması ve tanıtım hedefi:

Fethiye'den gelen turizm öğrencileri ve profesyonel aşçılar, yemekleri hazırlayan kadınlarla bir araya gelerek her tarifin malzemesini ve pişirme yöntemini tek tek not etti. Böylece şölen, tadım amaçlı bir etkinlik olmanın ötesine geçerek, kaybolma riski taşıyan mutfak mirasının belgelendiği bir çalışmaya dönüştü. Fethiye Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Onur Arslan, etkinlik sonrasında bu tarifleri restoran ve otel menülerine taşımayı hedeflediklerini belirtti ve turistlerin yöresel tatları deneyimlemek istediğini vurguladı.

Belediye Başkanı Cengiz Arslan ise gastronominin Sakin Şehir felsefesinin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyleyerek, geleneksel yemeklerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekti. Arslan, Elmalı, Taşlılar ve Kirazlıyayla gibi mahallelerin gastronomi potansiyelinin yüksek olduğunu, ilçedeki restoranların ve turizm altyapısının bu lezzetleri geniş kitlelere taşıyabilecek durumda olduğunu ifade etti. Ayrıca leğen böreği ve meneviş yoğurtlaması gibi ürünler için coğrafi işaret sürecinin başlatılmasının hedeflendiği bildirildi.

Elmalı Mahallesi'nde kurulan sofralar yalnızca yemek çeşitliliğini sergilemekle kalmadı; aynı zamanda bu lezzetleri kuşaktan kuşağa taşıyan kadınların emek, gelenek ve yaşam kültürünü de gözler önüne serdi. Kuzine ateşinde pişen yemeklerin tariflerinin kayda geçirilmesiyle şölen, geçmişin mutfak mirasını geleceğe aktarma hedefiyle tamamlandı ve organizasyonun Çameli'nin gastronomi turizmine somut katkı sağlaması amaçlandı.

DENİZLİ’NİN SAKİN ŞEHİR UNVANLI İLÇESİ ÇAMELİ, GASTRONOMİ KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMAK VE GELECEK KUŞAKLARA AKTARMAK AMACIYLA DÜZENLENEN GASTRONOMİ ŞÖLENİ’NE EV SAHİPLİĞİ YAPTI. ELMALI MAHALLESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKTE MAHALLELİ KADINLARIN ODUN ATEŞİNDE, KUZİNE SOBALARINDA HAZIRLADIĞI 30’DAN FAZLA YÖRESEL YEMEK TANITILDI. YILLARDIR EVLERDE PİŞEN, ANCAK UNUTULMAYA YÜZ TUTAN LEZZETLER BİR KEZ DAHA SOFRALARDA BULUŞURKEN, TURİZM ÖĞRENCİLERİ VE AŞÇILAR DA TARİFLERİ KAYIT ALTINA ALDI.