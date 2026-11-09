Eskişehir'de dondurucu soğukta ağaçlar ve araç camları buz tuttu

Eskişehir'de dondurucu soğuk etkisini sürdürüyor

Eskişehir’de gece saatlerinden itibaren etkisini artıran soğuk hava, kent merkezinde ve yüksek kesimlerde hissedildi. Hava sıcaklıkları sıfırın altına düşerken, gündelik yaşamda zorluklar ortaya çıktı.

günlük yaşamı etkileyen zorluklar:

Sabahtan itibaren sokağa çıkan vatandaşlar, buz tutan araç camlarını temizlemekte güçlük çekti. Park halindeki araçların camlarında oluşan kalın buz tabakaları, sürücülerin hazırlıksız yakalandığını gösterdi.

ağaçlarda kırağı ve doğal görünüm:

Park ve bahçelerdeki ağaç dallarının üzeri buz tabakası ve kırağı ile kaplandı. İnce dallarda bile belirginleşen kırağı, kenti beyaz bir örtüyle kaplamış görüntüler oluşturdu.

Soğukların etkisiyle sabah saatlerinde kentteki hareketlilik kısıtlanırken, vatandaşlar araç ve çevrelerini temizlemek için ek zaman harcamak zorunda kaldı.

ESKİŞEHİR’DE HAVA SICAKLIĞININ SIFIRIN ALTINA DÜŞMESİYLE BİRLİKTE ARAÇ CAMLARI BUZ TUTTU, AĞAÇ DALLARINDA KIRAĞI OLUŞTU.