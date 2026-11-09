müzekart ile 300 liraya bir yıl boyunca 350'den fazla müzeyi gezin

Müzekart: Kültürel mirasa ekonomik ve pratik erişim

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen Müzekart uygulaması, Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına yıl boyunca kapsam dâhilindeki müze ve ören yerlerine uygun maliyetle erişim sağlıyor. Uygulama, kültürel mirası yaygınlaştırma hedefiyle tasarlandı ve ziyaretçilere tek kartla farklı illerdeki noktalara giriş imkânı sunuyor. Kart, ziyaretlere esneklik kazandırırken aile bütçelerini de gözetiyor.

Uygulamanın güncel koşuluna göre kart bedeli 300 lira olup, kart sahipleri kapsam içindeki 350’den fazla müze ve ören yerini bir yıl boyunca her birine iki kez ziyaret etme hakkına sahip oluyor.

Uygulamanın kapsamı ve kullanıcı verileri:

Müzekart, Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerinin yanı sıra Millî Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı 13 ziyaret alanında ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığına bağlı bölgelerde de kullanılabiliyor. Uygulama 2008 yılında başlatıldı ve Eylül 2026 itibarıyla toplam 37 milyon 979 bin 749 adet kart kullanıcılarla buluştu. Bu sayı, vatandaşların kültürel mirasa duyduğu ilgiyi gösteren önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Yetkililerin değerlendirmeleri ve gençlere yönelik vurgu:

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, uygulamanın amaçlarını şu şekilde özetliyor: ‘Türkiye, farklı medeniyetlerin izlerini bir arada barındıran çok zengin bir mirasa sahip. Türk vatandaşlarımızın bütçesini koruyarak bu zenginliği yerinde görmelerini, müzelerimizi ve ören yerlerimizi hayatlarının bir parçası hâline getirmelerini istiyoruz. 300 liralık Müzekart ile 350’den fazla müze ve ören yerini bir yıl boyunca ziyaret etme imkânı sunuyoruz.’

İnceciköz, ayrıca gençlerin yerinde gözlem yaparak tarih ve uygarlık bilgilerinin pekiştiğini vurguluyor ve uygulamanın kültürel bilinçlenmeye katkı sunduğuna dikkat çekiyor. Bakanlık, hedefini vatandaşları daha fazla müzeyle buluşturmak ve müze ziyaretini süreklilik kazanan bir alışkanlık hâline getirmek olarak belirtiyor.

Fiyat kıyaslamaları ve ziyaret avantajları:

Kartın vatandaşlara sağladığı mali avantaj daha iyi anlaşılsın diye yabancı ziyaretçilere uygulanan bazı giriş bedelleri de paylaşılıyor. Örneğin Efes Ören Yeri’nin dijital müze dahil giriş ücreti 40 €, Troia Müzesi ile ören yerini kapsayan tek bilet 27 € veya Troia, Assos ve bazı ören yerleri için tek kombinasyon biletler 38 € civarında uygulanıyor. Bu tarifeler tek giriş için geçerli olurken Müzekart sahipleri aynı noktayı yıl içinde iki kez ziyaret edebiliyor.

Bu yapı, farklı şehirlerdeki kültürel rotaları uygun maliyetle planlamayı kolaylaştırıyor ve kart sahiplerinin hem yeni yerler keşfetmesini hem de daha önce gördükleri eserleri tekrar inceleyebilmesini sağlıyor.

Dijital dönüşüm ve kullanım kolaylığı:

Bakanlık, müze girişlerini hızlandırmak amacıyla dijital dönüşüm adımlarını sürdürüyor. Yeni sisteme göre T.C. kimlik kartları da Müzekart olarak kullanılabilecek. Vatandaşlar e-Devlet veya mobil uygulama üzerinden kart ücretini ödedikten sonra gişede sıra beklemeden kimliklerini okutarak giriş yapabilecek. Mevcut kullanım süresi devam eden Müzekartlar geçerliliğini korurken, süresi sona eren kartların ardından kimlik kartıyla kullanım imkânı sunulacak. Bu dönüşümün 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Ücretsiz erişim hakları ve toplumun farklı kesimleri:

Kültür ve Turizm Bakanlığı, kültürel mirasa erişimi desteklemek için bazı gruplara ücretsiz giriş imkânı sağlıyor. Bu kapsamda 18 yaş altındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 65 yaş ve üzerindeki Türk vatandaşları ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ilk ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler ilgili koşullar çerçevesinde Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini ücretsiz gezebiliyor.

Müzekart uygulaması, yaşadığı şehrin tarihini keşfetmek isteyenlerden kültür rotalarını seyahat planlarına dâhil edenlere kadar geniş bir kitleye hitap ediyor. Uygulama sayesinde müze ziyaretleri yıl boyunca dağıtılabiliyor, böylece kültürel mirasa ayrılan zaman artıyor ve koruma bilinci güçleniyor.

Uygulama hakkında detaylı bilgi almak ve kart başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar Bakanlığın ilgili kanallarını ve e-Devlet hizmetlerini takip edebilir. Müzekart, hem günlük yaşamda hem de seyahatlerde kültürel keşfi ekonomik ve pratik hale getiriyor.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, TÜRK VATANDAŞLARININ BÜTÇESİNİ KORUYAN MÜZEKART UYGULAMASIYLA TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAKİ 350’DEN FAZLA MÜZE VE ÖREN YERİNİ BİR YIL BOYUNCA 300 LİRAYA GEZME İMKANI SUNUYOR.