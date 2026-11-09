Odun ateşinde pişen kaburga lezzeti: Ulaş etli pidesi Türkiye'yi aştı

Tescilli pide, görünümü ve tadıyla öne çıkıyor:

Ulaş ilçesinde üretilen etli pide, hem görüntüsü hem de lezzetiyle dikkat çekiyor. 2020'de coğrafi işaret alan bu pide, Sivas'ta yetişen buğdayın unuyla hazırlanan hamur ve yine Sivas'ta yetişen danaların kaburga eti kullanılarak hazırlanıyor. İç harcında tuz, soğan, domates ve biber bulunan pide, taş fırında ve odun ateşinde pişirilerek servis ediliyor.

Hazırlık ve pişirme süreci:

Pidelerin hamuru için bölge buğdayından elde edilen un tercih ediliyor; et seçimi de yerel besiciliğe dayandırılıyor. İç harçta ekstra aroma veren farklı baharatlar kullanılmıyor; lezzet daha çok etin ve sebzelerin doğal kombinasyonundan geliyor. Taş fırında odunla pişirme, hem dış görünümü hem de iç dokusunu etkileyen belirleyici aşama olarak öne çıkıyor.

Ustasından anlatım:

Ulaş'ta yaklaşık 35 yıldır pidecilik yapan Serkan Güneş, üretim süreçlerini ve kalite koşullarını şöyle aktarıyor: "Kullandığımız unun kaliteli olması lazım. Etlerimizi sağladığımız hayvanlar ise kendi ahırlarımıza besleniyor. Biz 22 yıldır bu şekilde yapıyoruz. İçerisinde etin kendi yağı, soğanı, domatesi ve biberi bulunuyor. Bizim pidemizin içinde farklı baharatlar yoktur. Baharat olarak sadece tuz var diyebilirim. Buraya ilk kez gelen vatandaşlar gayet memnun kalıyor. İlk defa böyle bir pide yediklerini söylüyorlar. Daha önce bu lezzeti tadanlar da Sivas’a gelen buraya uğramadan gitmiyor"

Ziyaretçi ve diaspora ilgisi:

Yurtiçinden ve yurtdışından Ulaş etli pidesini tatmaya gelenler, sıkça övgüyle bahsediyor. Ziyaretçiler, pideyi tattıktan sonra memnun kalarak çevrelerine tavsiye ediyor ve bölgeye gelenlerin uğramadan gitmediğini belirtiyor. Yerel ustaların vurguladığı nokta, tarifin sadeliği ve malzeme kalitesinin sürekli korunması.

Ulaş etli pidesi, görünüşü ve damakta bıraktığı izle hem bölge turizmine katkı sağlıyor hem de coğrafi işaretli bir lezzet olarak markalaşma sürecini sürdürüyor.

Odun ateşinde pişiyor, tescilli lezzeti tadan bir daha unutamıyor