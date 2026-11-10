Atatürk'ün mirasını üretimle geleceğe taşıma çağrısı

Celal Kadooğlu'nun 10 Kasım mesajı

TİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kadooğlu, Atatürk’ü rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını ifade etti.

anma ve saygı:

Mesajında Cumhuriyetin kurucusu ve büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milletin gönlündeki yerinin altını çizen Kadooğlu, bu özel günde onun ideallerini yaşatmanın önemine vurgu yaptı. Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, vatan için canlarını feda eden tüm kahraman şehitleri rahmet ve saygıyla andıklarını belirtti.

ekonomik bağımsızlık için üretim vurgusu:

Kadooğlu, Türkiye’nin ekonomik bağımsızlık ve kalkınma yolunda Atatürk’ün çizdiği vizyonla ilerlemeye devam ettiğini söyledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sadece askeri bir deha değil, aynı zamanda milletimizi çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma idealini koyan büyük bir liderdir ifadesine yer veren Kadooğlu, sanayici ve üretici kesim olarak bu görüşten güç aldıklarını belirtti.

Başkan Kadooğlu ayrıca Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır inancından aldıkları enerjiyle ülkenin üretimine, ihracatına ve kalkınmasına katkı sunmak için var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti. Ülkenin refahı ve bağımsızlığı için ekonomide atılacak adımların üretim ve dış ticaretin güçlendirilmesinden geçtiğini vurguladı.

Üreten bir Türkiye için kararlılıkla ilerliyoruz

Kadooğlu, bugün en büyük görevin vatan, bayrak ve Cumhuriyete sahip çıkmak olduğunu; bunun somut yolunun üretmek, istihdam sağlamak ve ülkeyi geleceğe taşımak olduğunu söyledi. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm kahraman şehitleri rahmet ve saygıyla andığını ifade etti.

CELAL KADOOĞLU