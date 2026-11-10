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Adana'da Toroslar beyaza büründü, şehir serinledi

Toros Dağları'na yağan kar sonrası Adana'da sıcaklıklar hızla düştü; gündüz 18-20, gece 6 dereceye kadar gerileyen kentte Seyhan Barajı manzarası ilgi çekti.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 09:36

GÜNCELLEME: 10 Kasım 2026 - 09:48

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EDİTÖR: Aslı Han

Adana'da Toroslar beyaza büründü, şehir serinledi

Adana'da kış sürprizi: dağlar karla kaplandı

Yaz aylarında sıcaklıkların 50 dereceye kadar çıktığı Adana'da, Toros Dağları'na yağan kar kent merkezinde de soğuma etkisi yarattı. Bir süre önce 30 derece civarında seyreden hava, dağlara kar yağmasının ardından gündüz 18-20 dereceye, gece saatlerinde ise 6 dereceye kadar geriledi. Bu ani düşüş, uzun süredir aşırı sıcaklarla mücadele eden Adanalılar için belirgin bir değişim oldu.

Dağlardaki kar, şehir merkezine soğuk yayıyor:

Toros Dağları’nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, kent etrafındaki sıradağları beyaza bürüdü. Dağlardaki kar ve oluşan soğuk hava, rüzgârlarla birlikte Çukurova'ya kadar inince şehir merkezinde hissedilir bir serinlik oluştu. Vatandaşlar, bir yandan yaz boyunca yaşanan aşırı sıcaklığı geride bırakmanın rahatlığını yaşarken diğer yandan gündüz ve gece arasındaki farkı belirgin şekilde hissetti.

Göl ve dağ manzarası ilgi çekti:

Beyaza bürünen Toroslar ile Seyhan Baraj Gölü'nün birleştiği görüntü, özellikle göl kıyısında yaşayanların ve ziyaretçilerin ilgisini çekti. Çok sayıda kişi manzara izlemek için göl kenarına geldi ve fotoğraf çekti. Göl kenarında manzarayı izleyen Muhittin Yıldırım, "Dün dağlara kar yağdı ama bugün güzel bir hava var. Mis gibi, gel de oturma burada şimdi. Bundan sonra akşamları ve sabahları soğuk olur. Adana’da gün doğarsa yaz, bulut olursa kış olur. Dağlardaki karın soğuğu Çukurova’ya vuruyor" dedi.

Bir başka vatandaş Enes Çolak da, "Toros Dağları’na kar yağınca Adana serinledi. Şimdiye kadar çok sıcaktı. Durduğumuz yerde terliyorduk. Ama şimdi dağlara kar yağınca Adana buz gibi oldu" diye konuştu. Kent sakinleri, serinleyen havanın tadını çıkarırken doğal manzaranın sunduğu görsel zenginlik de dikkat çekti.

Yetkililer ve vatandaşlar, sıcaklıklardaki bu değişimin günlük yaşamı etkileyebileceğine işaret ediyor; akşam ve sabah saatlerinde daha kalın giyinilmesi, açık alan etkinliklerinde hava durumunun takip edilmesi öneriliyor. Adana’da mevsim normallerinin dışında yaşanan bu ani soğuma, bölge halkına hem rahatlama hem de alışma gereksinimi getirdi.

GÖL KENARINDA MANZARAYI İZLEYEN MUHİTTİN YILDIRIM, &quot;DÜN DAĞLARA KAR YAĞDI AMA BUGÜN GÜZEL BİR HAVA...

GÖL KENARINDA MANZARAYI İZLEYEN MUHİTTİN YILDIRIM, "DÜN DAĞLARA KAR YAĞDI AMA BUGÜN GÜZEL BİR HAVA VAR. MİS GİBİ, GEL DE OTURMA BURADA ŞİMDİ. BUNDAN SONRA AKŞAMLARI VE SABAHLARI SOĞUK OLUR. ADANA'DA GÜN DOĞARSA YAZ, BULUT OLURSA KIŞ OLUR. DAĞLARDAKİ KARIN SOĞUĞU ÇUKUROVA'YA VURUYOR" DEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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