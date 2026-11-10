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Dumanlı yaylası'nda sonbahar yürüyüşüyle Atatürk anıldı

Dumanlı Yaylası'nda düzenlenen yürüyüşte yüzlerce doğasever, Osmaniye Doğa Yürüyüşçüleri Derneği öncülüğünde 10 Kasım'da Atatürk'ü andı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 07:56

GÜNCELLEME: 10 Kasım 2026 - 08:09

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Dumanlı yaylası'nda sonbahar yürüyüşüyle Atatürk anıldı

Dumanlı yaylası'nda sonbahar yürüyüşüyle Atatürk anıldı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bulunan bin 200 rakımlı Dumanlı Yaylası, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında düzenlenen yürüyüşe ev sahipliği yaptı. Etkinlik, Osmaniye Doğa Yürüyüşçüleri Derneği öncülüğünde; Urfa Trekking ve İZAKUT Arama Kurtarma ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi ve yüzlerce doğasever bir araya geldi.

Etkinlikte yaşananlar:

Sonbaharın sarı, turuncu ve kızıl tonlarına bürünen yayla güzergâhında yürüyüş yapan katılımcılar, doğanın sunduğu manzaranın tadını çıkardı. Program; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümü olması nedeniyle saygı duruşu ve hep bir ağızdan okunan İstiklal Marşı ile anlam kazandı. Etkinlik boyunca doğa sevgisi, dostluk ve birlik duyguları ön plandaydı.

Organizasyon ve teşekkürler:

Yürüyüşün sonunda organizasyonu düzenleyen Osmaniye Doğa Yürüyüşçüleri Derneği, etkinliğe katılan Urfa Trekking, İZAKUT Arama Kurtarma ekipleri ile tüm doğaseverlere teşekkür etti. Katılımcılar, hem anma hem de yaylanın kışa hazırlanışını izleme fırsatı bulduğu renkli görüntülerle etkinliği sonlandırdı.

OSMANİYE’DE YÜZLERCE DOĞASEVER DUMANLI YAYLASI’NDA ATATÜRK’Ü ANDI

OSMANİYE’DE YÜZLERCE DOĞASEVER DUMANLI YAYLASI’NDA ATATÜRK’Ü ANDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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