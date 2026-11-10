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Ayvalık belediyesi itibarına yönelik iddialara hukuki yanıt verdi

Ayvalık Belediyesi, Balıkesir TV'deki ihaleye dair haberi asılsız sayıp Tamar Tanrıyar ve kuruluş hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 09:36

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Ayvalık belediyesi itibarına yönelik iddialara hukuki yanıt verdi

Ayvalık Belediyesi'nden açıklama

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde belediyenin ihalelerine dair bir televizyon yayını sonrası kurumdan resmi bir açıklama geldi. Belediye yönetimi, yayınlanan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek olayla ilgili hukuki adımların başlatıldığını duyurdu.

ihale süreçlerinin şeffaflığı:

Açıklamada, belediyenin gerçekleştirdiği alım ve ihale işlemlerinin Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden yürütüldüğü ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na uygun biçimde gerçekleştirildiği vurgulandı. Belediye yetkilileri, ihalelerin halka açık yapıldığını ve gerekli şartları taşıyan tüm firmaların katılımına engel bulunmadığını ifade etti.

Belediye metninde, haberlerde adı geçen Cihan isimli kişiyle kurum arasında hiçbir şekilde doğrudan ya da dolaylı ihaleye, doğrudan temine veya sözleşmeye dayalı bir ilişkinin olmadığı açıklandı.

hukuki süreç ve suç duyurusu:

Ayvalık Belediyesi, kurumunun güvenilirliğini zedelediği ileri sürülen haberler nedeniyle soruşturma başlatıldığını belirtti. Belediye, haberi hazırlayan gazeteci Tamar Tanrıyar ile ilgili yayın kuruluşu hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu kamuoyuna duyurdu.

Açıklamada, iddiaların gerçeklerle bağdaşmadığı, kurum itibarına yönelik bu tür girişimlere karşı yasal hakların kararlılıkla kullanılacağına dikkat çekildi. Belediye yetkilileri hukuki sürecin takip edileceğini belirtti.

Öte yandan, konuya ilişkin başlatılan yargı sürecinin nasıl sonuçlanacağı henüz belli değil; henüz bir yargı kararı bulunmamaktadır ve iddiaların doğruluğu mahkeme sürecinde netlik kazanacak.

AYVALIK BELEDİYESİ’NDEN İHALE İDDİALARINA SERT YANIT; “YARGI SÜRECİ BAŞLATILDI”

AYVALIK BELEDİYESİ’NDEN İHALE İDDİALARINA SERT YANIT; “YARGI SÜRECİ BAŞLATILDI”

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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