Balıkesir büyükşehir yönetiminde görev değişikliği: Aslı Aynaoğlu BASKİ'ye atandı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akının talimatıyla, A Takımı'nda yer alan Genel Sekreter Yardımcısı Aslı Aynaoğlu, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (BASKİ)ne genel müdür yardımcısı olarak atandı. Atama, belediye yönetim kadrosunda dikkat çeken bir değişiklik olarak kayda geçti.

atanma ve görev kapsamı:

Aslı Aynaoğlunun yeni görevi, BASKİ'nin idari ve operasyonel işleyişine katkı sağlamak üzere üst düzey yönetsel sorumluluklar üstlenmesini gerektirecek. Atama metninde, söz konusu görevlendirmenin Başkan Ahmet Akın'ın talimatıyla gerçekleştiği vurgulandı ve Aynaoğlu'nun A Takımı'ndaki tecrübesinin bu pozisyonda etkin olacağı belirtildi.

yönetimdeki değişiklik ve etkileri:

Büyükşehir Belediyesi'nde Aynaoğlu'ndan boşalan Genel Sekreter Yardımcılığı koltuğuna, mevcut Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Ender Ünal atandı. Bu atama, belediye içindeki görev dağılımını yeniden şekillendirirken bilgi işlem ve idari koordinasyon alanlarında yeni bir eşgüdüm beklentisi oluşturuyor.

Her iki atama da belediye yönetiminin kadro yenileme sürecinin parçası olarak değerlendiriliyor; yapılan değişikliklerin uygulamaya dönük etkileri, ilgili birimlerin işleyişi ve projelerin takibi üzerinden izlenecek.

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR'DE ASLI AYNAOĞLU’NA YENİ GÖREV