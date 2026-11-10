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COP31'de saat 09.05'te ortak saygı: katılımcılar Atatürk'ü andı

COP31 alanında saat 09.05'te tüm program durdu; yerli ve yabancı katılımcılar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 88'inci yılında saygıyla andı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 09:36

GÜNCELLEME: 10 Kasım 2026 - 09:39

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

COP31'de saat 09.05'te ortak saygı: katılımcılar Atatürk'ü andı

etkinlik alanında ortak saygı duruşu:

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 88'inci yılında COP31 alanında da anıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde, etkinlik alanındaki yerli ve yabancı katılımcılar çalışmalarına ara vererek saygı duruşunda bulundu.

Anma sırasında alanda kısa sürede yoğun bir sessizlik hakim oldu; katılımcılar, program ve görüşmelerden bir an için uzaklaşarak topluca durdu. Bu an, etkinlikte bulunan farklı ülkelerden delegasyonların da dikkatini çekti.

anmanın yankıları ve önemi:

Bir dakikalık saygı duruşu, COP31 gibi uluslararası bir platformda bile Türkiye'den ve dünyanın birçok yerinden gelen katılımcıların ortak duyarlılığını ortaya koydu. Yerel organizatörler ile dışarıdan katılan ziyaretçiler, bu anı aynı anda paylaşarak etkinlik içinde kısa fakat etkili bir birliktelik sağladı.

Gün içinde devam eden oturumlar ve paneller, saygı duruşunun ardından yeniden başladı; etkinlik alanındaki program akışı normal seyrine döndü. Saygı anı, hem anma geleneğinin sürdürülmesi hem de uluslararası katılımcılar arasında karşılıklı saygının gösterilmesi açısından dikkat çekti.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ&#039;NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, VEFATININ YIL DÖNÜMÜNDE COP31...

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, VEFATININ YIL DÖNÜMÜNDE COP31 ALANINDA DA ANILDI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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