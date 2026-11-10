6,5 kiloda nakledilen Miraç, dayısının karaciğeriyle hayata tutundu

Miraç'ın kritik dönemi ve nakil kararı

Osmaniye’de yaşayan Orhan Kurt çiftinin ikiz oğullarından 1 yıl 10 aylık Miraç, doğuştan gelen kolestatik sendrom (PFIC) nedeniyle erken dönemde ağır karaciğer yetmezliği geliştirdi. Aile, doğumdan yaklaşık bir ay sonra yaptırılan WES testi ile PFIC tanısı aldı ve ilaçla tedavisinin olmadığı, karaciğer nakli gerektiği bilgisiyle karşılaştı.

Yaşadıkları yerdeki bazı merkezlerin, bebeklerin 10 kilograma ulaşmasını beklemeleri gerektiğini söylemesi üzerine aile yaklaşık iki yıl bekledi. Bu süreçte ikiz kardeş ileri evre karaciğer yetmezliği nedeniyle nakil olamadan yaşamını yitirdi; Miraç için ise aile, baba Orhan Kurt ve çocuğun dayısının verici olmayı kabul etmesi üzerine süreç yeniden değerlendirildi.

beklenen 10 kilogram efsanesi:

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezi ekibi tarafından gerçekleştirilen canlı vericili karaciğer naklinde, dayısının verici olduğu ve uyum oranının yüksek bulunmasıyla operasyon başarılı oldu. Operasyonu yöneten Genel Cerrahi ve Organ Nakli Hekimi Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu, Miraç bebeğin şu anda taburculuk aşamasında olduğunu, tüm değerlerinin normale döndüğünü ve beslenebildiğini belirtti.

Prof. Dr. Aliosmanoğlu, bebeklerde nakil için 10 kilonun beklenmesinin eski bir yaklaşım olduğunu vurgulayarak, literatürde 10 kilogramın altındaki bebeklere yapılan nakillerin başarı oranlarının 10 kilogram ve üzerindekilerle benzer olduğunu söyledi. Aliosmanoğlu, Miraç'ın durumunun da ilk önerinin aksine erken nakille çözüldüğünü ifade etti.

merkez verileri ve başarı oranları:

Merkezinin son 5 yıldaki verilerine göre yaklaşık 250 bebek nakli gerçekleştirildi; bunların yakın 150'si 10 kilogramın altındaki bebeklerden oluşuyor. Bu çocukların çoğunun 4-5 kilogram civarında olduğu, ve bu gruptaki nakil başarı oranlarının daha büyük bebekler ve erişkinlerde elde edilen sonuçlarla başa baş gittiği aktarıldı. Aliosmanoğlu, ailelerin bu bilgiyi bilmesi gerektiğini ve beklemenin bazen hayati riske yol açtığını vurguladı.

Operasyonun ardından Miraç'ın genel durumunun düzeldiği, taburculuğa hazırlandığı ve artık yaşıtlarına göre daha normal bir bebek görünümüne kavuştuğu bildirildi.

aile hikayesi ve umutlar:

Baba Orhan Kurt, WES testiyle PFIC tanısını öğrendiklerini, başlangıçta farklı merkezlerde 10 kilogramı beklemeleri gerektiği bilgisinin verildiğini anlattı. İkiz kardeşin kaybı ailenin en ağır kaybı olurken, Miraç için dayısının uygun verici çıkmasının aileye ikinci bir şans sağladığını söyledi: "Birini kaybettik ama diğer oğlum hayata tutundu."

Kurt, sürecin başından beri araştırmacı bir tutum benimsediklerini ve tek bir merkeze bağlı kalmamanın önemini vurguladı. Oğlunun sağlığına kavuşmasının ardından en büyük dilekleri arasında birlikte top oynamak ve ona bisiklet sürmeyi öğretmek bulunuyor.

organ bağışı çağrısı:

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası bağlamında konuşan Prof. Dr. Aliosmanoğlu, ülke genelinde organ bağış oranlarının yüzde 10-20 arasında olduğunu ve bunun çok düşük kaldığını belirtti. Organ bekleyen hasta grubunun büyük çoğunluğunun, bekleme listesinde iken yaşamını kaybettiğini, bunun oranının yaklaşık yüzde 70-80 düzeyinde olabildiğini söyledi. Aliosmanoğlu, organ bağışının çekinilecek bir işlem olmadığını, bir gün herkesin kendisinin veya yakınlarının bunun faydasını görebileceğini hatırlattı.

Miraç vakası, erken dönemde yapılan değerlendirme ve uygun verici bulunması halinde 10 kilogramın altında bebeklere de başarılı karaciğer nakillerinin yapılabildiğini gösteren güncel uygulamalara örnek oluşturdu.

MİRAÇ BEBEK VE BABASI ORHAN KURT