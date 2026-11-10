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Kırıkkale'de 10 kasım töreni: Atatürk için saat 09.05'te iki dakikalık saygı

Kırıkkale'de 10 Kasım töreninde Gazi Mustafa Kemal Atatürk anıldı; saat 09.05'te sirenler çaldı ve iki dakikalık saygı duruşu yapıldı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 09:20

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kırıkkale'de 10 kasım töreni: Atatürk için saat 09.05'te iki dakikalık saygı

Kırıkkale'de 10 Kasım anma töreni

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde Kırıkkale'de düzenlenen törenle anıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenin akışı:

Tören, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ile Belediye Başkanı Ahmet Önal'un Atatürk büstüne çelenk sunmasıyla başladı. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla protokol üyeleri ve vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşu 2 dakika sürdü; ardından İstiklal Marşı okundu ve Türk bayrağı yarıya indirildi.

Katılım ve temsil:

Törene Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Rüfai Şahin, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hasan Acar, askeri erkan, il müdürleri ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Anma etkinliği, Atatürk'ün anısına saygı ve özlem duygusuyla sürdü.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ&#039;NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, EBEDİYETE İNTİKALİNİN 88. YIL...

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, EBEDİYETE İNTİKALİNİN 88. YIL DÖNÜMÜNDE KIRIKKALE'DE DÜZENLENEN TÖRENLE ANILDI. SAAT 09.05'TE SİRENLERİN ÇALMASIYLA SAYGI DURUŞUNDA BULUNDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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