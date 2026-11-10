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Rize'nin yükseklerinde kar ulaşımı aksattı: 13 köy yolu kapalı

Rize'nin yüksek kesimlerinde etkili kar yağışı 13 köy yolunu kapattı; İl Özel İdaresi, 16 iş makinesi ve 37 personelle yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 14:24

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EDİTÖR: Aslı Han

Rize'nin yükseklerinde kar ulaşımı aksattı: 13 köy yolu kapalı

etkilenen köy yolları ve dağılımı:

Rize'nin yüksek kesimlerinde geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı sonucunda toplam 13 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların ilçe dağılımı merkezde 1, Ardeşen'de 3, Çamlıhemşin'de 3, Çayeli'nde 3 ve İkizdere'de 3 şeklinde kaydedildi.

temizleme çalışmaları ve kapasite:

Yolların yeniden ulaşıma açılması amacıyla Rize İl Özel İdaresi tarafından görevlendirilen 16 iş makinesi ve 37 personel, kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler önceliği ana güzergâhlara vererek köylere erişimin sağlanmasını hedefliyor.

Çalışmaların hızı, hava koşullarına bağlı olarak değişebiliyor; yetkililer, havanın elvermesi durumunda müdahalelerin hızlanacağını ve ulaşımın kısa sürede normale dönmesinin amaçlandığını bildiriyor.

RİZE’DE ETKİSİNİ SÜRDÜREN KAR YAĞIŞI YÜKSEK KESİMLERDE ULAŞIMI OLUMSUZ YÖNDE...

RİZE’DE ETKİSİNİ SÜRDÜREN KAR YAĞIŞI YÜKSEK KESİMLERDE ULAŞIMI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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