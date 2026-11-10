Burhaniye’de 10 kasım: anma törenleri saygı ve gençliğin sesiyle sürdü

Burhaniye’de 10 kasım anma törenleri

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Burhaniye’de düzenlenen törenlerle anıldı. İlçede resmi programlar sabah saatlerinde başladı ve vatandaşlar etkinliklere yoğun ilgi gösterdi.

sirenler ve meydandaki anma:

Saat 09.05’te Cumhuriyet Meydanı’nda çalan sirenlerle hayat durdu; anıta çelenklerin sunulmasının ardından 2 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki tören, kent sakinlerinin katılımıyla saygı içinde gerçekleşti.

kültür merkezindeki program ve öğrenci etkinlikleri:

Törenler Reha Yurdakul Kültür Merkezinde devam etti. Burada yeniden saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemi anlatıldı; öğrenciler tarafından şiirler seslendirildi.

Şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakam Cumali Atilla, Garnizon Komutanı Topçu Yarbay Mert Altuğ ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler tarafından takdim edildi. Ardından Atatürk temalı filmler gösterildi ve öğrenciler kendi hazırladıkları kısa filmlerle Atatürk ve Cumhuriyet hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Törenin sonunda Kuvvayı Milliye Fen Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin sahnelediği oratoryo yoğun ilgi gördü; etkinlikler vatandaşların duygusal anlar yaşamasına vesile oldu.

Burhaniye’deki 10 kasım programı, resmi protokolün ve genç kuşağın bir araya geldiği, Atatürk’ü anma geleneğinin kent yaşamında canlı tutulduğu bir gün olarak kayda geçti.

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