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Atatürk'ün yolunda akıl ve bilime vurgu yapıldı

SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümünde akıl, bilim ve Cumhuriyet mirasının önemini vurguladı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 12:27

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Atatürk'ün yolunda akıl ve bilime vurgu yapıldı

dr. kileci'nin anma mesajı:

SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 88’inci yıl dönümünde yayımladığı mesajla Atatürk’ün liderliğini, ileri görüşlülüğünü ve milletine duyduğu güveni hatırlattı. Kileci, Atatürk’ün geride bıraktığı Cumhuriyet ve fikir mirasının nesiller boyunca yaşatılmasının önemine dikkat çekti.

akıl ve bilim vurgusu:

Mesajında Atatürk’ün aklı ve bilimi esas alan düşüncelerinin bugün de yol gösterici olduğunu belirten Dr. Kileci, "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" sözünün çağdaş ve güçlü bir Türkiye idealinin temelini oluşturduğunu ifade etti. Kileci, ülkenin ilerlemesi için akıl, bilim ve eğitimin rehber alınmasının gerekliliğini vurguladı.

cumhuriyet mirasının korunması:

Dr. Kileci, Atatürk’ün askeri dehası, siyasi öngörüsü ve kararlı duruşunun yalnızca Türk tarihinin değil dünya tarihinin de saygın liderleri arasında yer almasına neden olduğunu belirtti. Atatürk’ün bağımsızlık ve özgürlük mücadelesiyle şekillenen Cumhuriyetin, bir medeniyet ve ilerleme projesi olarak korunup geliştirilmeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

Mesajını "Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 88’inci yıl dönümünde saygı, rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" sözleriyle tamamlayan Dr. Kileci, Atatürk’ün fikirleri, eserleri ve Cumhuriyete olan inancının nesiller boyunca yaşatılacağına dair inancını dile getirdi.

SANKO ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ GENEL MÜDÜRÜ DR. KİLECİ:

SANKO ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ GENEL MÜDÜRÜ DR. KİLECİ:

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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