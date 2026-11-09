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Şenol Arslan yeşil pusulayla üretim ve berekete işaret etti

Şenol Arslan, 14 Kasım 2026'deki Elazığ Ticaret Borsası seçimlerinde yeşil oy pusulasının üretimi, bereketi, güveni ve değişimi temsil ettiğini açıkladı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 12:23

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Şenol Arslan yeşil pusulayla üretim ve berekete işaret etti

Şenol Arslan'ın yeşil pusula vurgusu

Elazığ Ticaret Borsası başkan adayı Şenol Arslan, 14 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek seçimlerde oy pusulası renginin yeşil olduğunu açıklayarak bu tercihin yönetim anlayışlarının ve gelecek vizyonlarının simgesi olduğunu söyledi.

yeşilin temsil ettiği değerler:

Arslan, yeşilin toprağın, emeğin, üretimin ve bereketin rengi olduğunu belirterek; bu seçimin yalnızca görsel bir tercih olmadığını, aynı zamanda borsanın temsil ettiği sektörlerle güçlü bir bağ kurduğunu ifade etti. Üretimin devamlılığı, bereketin artması, gelişim ve değişim gibi unsurların bu renkte buluştuğunu vurguladı.

ortak gelecek ve çağrı:

Konuşmasında üreticiden besiciye, esnaftan tüccara kadar tüm üyeleri kapsayan ortak bir gelecek hedeflediklerini söyleyen Arslan, demokratik katılımın önemine dikkat çekti. 14 Kasım'taki seçimlerde tüm üyeleri iradelerini sandığa yansıtmaya davet etti.

"Yeşil bizim için yalnızca bir renk değil; üretimin devamlılığını, bereketin artmasını, gelişimi ve değişimi temsil eden güçlü bir semboldür. Toprağımızın bereketini, üreticimizin emeğini ve ticaretimizin geleceğini bu renkte buluşturuyoruz. Biz yeşili; umudun, bereketin ve yeni başlangıçların rengi olarak görüyoruz. Hedefimiz, geçmişin birikimini geleceğin vizyonuyla buluşturarak borsamıza yeni bir dinamizm kazandırmaktır. Yeşil pusula, birlikte büyüyeceğimiz güçlü bir geleceğin simgesidir" dedi.

ELAZIĞ TİCARET BORSASI BAŞKAN ADAYI ŞENOL ARSLAN, 14 KASIM 2026 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK...

ELAZIĞ TİCARET BORSASI BAŞKAN ADAYI ŞENOL ARSLAN, 14 KASIM 2026 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK SEÇİMLERDE OY PUSULASI RENGİNİN YEŞİL OLDUĞUNU AÇIKLAYARAK, BU TERCİHİN ÜRETİMİ, BEREKETİ, GÜVENİ VE YENİ BİR DÖNEME DUYULAN İNANCI TEMSİL ETTİĞİNİ VURGULADI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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