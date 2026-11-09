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Geleceğe rehber: Atatürk mirasına bağlılık ve sağlıkta sorumluluk

ASİD Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Atatürk'ün mirasının nesillere aktarılmasının ve sağlıkta bilimsel yaklaşımla çalışmanın önemini vurguladı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 12:19

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Geleceğe rehber: Atatürk mirasına bağlılık ve sağlıkta sorumluluk

Geleceğe rehber: Atatürk mirasına bağlılık ve sağlıkta sorumluluk

Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 88’inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Atatürk’ün mirası, geleceğe uzanan en güçlü rehberimizdir" sözlerine dikkat çekti. Yıldırım, Atatürk’ün ülke ve gelecek vizyonunun sağlık alanında da yol gösterici olduğunu belirtti.

Atatürk'ün mirası ve toplumsal sorumluluk:

Dr. Yıldırım mesajında, Atatürk’ün ileri görüşlülüğünün ve liderliğinin Türk milletinin kaderini nasıl değiştirdiğine işaret ederek, Cumhuriyetin kuruluşunun ve kazanımlarının korunmasının ortak bir sorumluluk olduğu görüşünü paylaştı. Atatürk’ü anlamak, düşüncelerini benimsemek ve Cumhuriyete sahip çıkmak her vatandaşın görevi olarak tanımlandı.

Mesajda, geçmişten alınan güçle geleceğe güvenle ilerlemenin, ortak değerler etrafında kenetlenmenin ve bu değerlerin yeni nesillere aktarılmasının önemine vurgu yapıldı. Bu bağlamda toplumsal dayanışma ve ortak sorumluluk bilincinin altı çizildi.

ASİD'in sağlık vizyonu:

Yıldırım, ASİD olarak sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmaya ve sektörün gelişimine katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti. Kurumun çalışmalarında bilimsel gelişmeleri esas alan, insan yaşamına değer veren ve toplumsal faydayı önceleyen bir yaklaşımı benimsediği vurgulandı.

Sağlık alanındaki politikaların, Atatürk’ün çağdaşlaşma hedefi ile uyumlu şekilde, toplum sağlığını korumaya ve sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmaya yönelik olması gerektiği ifade edildi. Bu amaçla sürdürülecek çalışmalarda meslek etiği ve bilimsel standartların öncelikli olacağı tekrarlandı.

Dr. Yıldırım, mesajını şu sözlerle noktaladı: "Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve ülkemizin bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum". Bu anma, hem geçmişe saygı hem de geleceğe yönelik sorumluluk hatırlatması olarak sunuldu.

ASİD GENEL BAŞKANI DR. YILDIRIM: &quot;ATATÜRK’ÜN MİRASI, GELECEĞE UZANAN EN GÜÇLÜ...

ASİD GENEL BAŞKANI DR. YILDIRIM: "ATATÜRK’ÜN MİRASI, GELECEĞE UZANAN EN GÜÇLÜ REHBERİMİZDİR"

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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