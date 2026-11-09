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Sanko Üniversitesi rektöründen Atatürk'ü anlamak vurgusu

Prof. Dr. Güner Dağlı, Atatürk’ün akıl ve bilim temelli mirasının korunması ve Cumhuriyet değerlerinin genç kuşaklara aktarılmasının üniversitelerin önceliği olduğunu söyledi.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 12:25

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sanko Üniversitesi rektöründen Atatürk'ü anlamak vurgusu

Atatürk'ü anlamak ve mirasını yaşatmak görevi

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 88’inci yıl dönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda, Atatürk’ü anlamanın ve onun fikirlerini yaşatmanın toplumsal sorumluluk olduğunu vurguladı.

Dağlı, Atatürk’ün akıl ve bilimi esas alan yaklaşımıyla bağımsızlık mücadelesine önderlik ederek Cumhuriyeti kurduğunu hatırlatarak, geride özgürlük, çağdaşlaşma ve bağımsızlık temelinde önemli bir miras bıraktığını belirtti.

Üniversitelerin sorumluluğu:

Rektör, bu mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında üniversitelere önemli görevler düştüğünü ifade etti. Üniversitelerin bilimsel gelişime katkı sunmak, araştırma ve eğitim yoluyla Cumhuriyet değerlerini yaşatmak ve yaymak gibi asli sorumlulukları bulunduğunu söyledi.

Dağlı, genç kuşakların Atatürk’ün ilke ve hedefleri doğrultusunda yetiştirilmesinin sadece eğitim-öğretim değil aynı zamanda toplumsal bilinç ve araştırma ekosisteminin güçlendirilmesiyle mümkün olacağını belirtti.

Çağdaş uygarlık hedefi ve gelecek:

Mesajında SANKO Üniversitesi olarak ülkenin aydınlık yarınları için çalışmayı sürdüreceklerini vurgulayan Prof. Dr. Dağlı, Atatürk’ün çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda ilerlemenin eğitim ve bilimle doğrudan bağlantılı olduğunu kaydetti. Bu anlamlı günün, Atatürk’ün fikirlerinin yeniden değerlendirilmesi ve Cumhuriyet kazanımlarına sahip çıkma kararlılığını pekiştirmek için bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Dağlı sözlerini Atatürk’ü anlamak, onun fikirlerini yaşatmakla mümkündür ifadesiyle özetleyerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 88’inci yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını bildirdi.

SANKO ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. DAĞLI: &quot;ATATÜRK’Ü ANLAMAK, ONUN FİKİRLERİNİ YAŞATMAKLA...

SANKO ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. DAĞLI: "ATATÜRK’Ü ANLAMAK, ONUN FİKİRLERİNİ YAŞATMAKLA MÜMKÜNDÜR"

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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