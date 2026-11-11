Atça Arena'da Yörük geleneği canlanıyor: pehlivan boğalar 15 Kasım'da arenada

atça arena'da geleneksel boğa güreşleri

Aydın'ın Sultanhisar ilçesi İncealan Mahallesi'nde düzenlenecek geleneksel boğa güreşi, 15 Kasım Pazar günü Atça Arena'da gerçekleştirilecek. Etkinlik, bölgedeki Yörük geleneğini canlı tutma amacıyla planlandı ve geniş bir izleyici kitlesi bekleniyor.

hazırlıklar ve organizasyon:

İncealan Mahallesi Tertip Komitesi tarafından düzenlenen organizasyonun hazırlıkları tamamlandı. Programın duyurusunu yapan Sultanhisar Belediyesi, tüm vatandaşları pazar günkü etkinliğe davet etti ve katılım çağrısında bulundu.

kültürel değer ve katılım beklentisi:

Geleneksel boğa güreşleri, hem bölge halkı hem de çevre ilçelerden gelen ziyaretçiler için önemli bir kültürel buluşma olarak öne çıkıyor. Etkinlikte pehlivan boğalar arenada kıyasıya mücadele edecek ve Yörük kültürünün izleri seyircilere aktarılacak.

Organizasyon, yerel gelenekleri koruma ve yaşatma hedefiyle planlandı; düzenlemeyi yapan komite ve belediye, pazar gününü bu kültürel mirası görmek isteyen herkese açık tutuyor.

(ARŞİV FOTO) - AYDIN'IN SULTANHİSAR İLÇESİ İNCEALAN MAHALLESİ’NDE DÜZENLENECEK GELENEKSEL BOĞA GÜREŞİ, 15 KASIM PAZAR GÜNÜ ATÇA ARENA’DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK.