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Bartınlı taraftardan Osimhen'e tel kırma armağanı

Bartınlı taraftar Tuğçe Tunca, Victor Osimhen için Bartın'a özgü tel kırma tablo yaptırdı; hediyeyi Samsun maçının ardından futbolcuya teslim etmek istiyor.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 13:47

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Bartınlı taraftardan Osimhen'e tel kırma armağanı

Bartın usulü el işçiliğiyle Osimhen'e anlamlı hediye

Bartın'da yaşayan Galatasaray taraftarı Tuğçe Tunca, sarı-kırmızılı ekibin golcüsü Victor Osimhen için bölgeye özgü bir çalışma yaptırdı. Tunca, futbolcunun sahadaki performansı ve hayat hikayesinden etkilendiğini belirterek, bu nedenle özel bir tablo sipariş ettiğini söyledi.

tel kırma geleneği ve tablonun detayları:

Tablo, Bartın ile özdeşleşmiş olan ve kökeni 17. yüzyıl Osmanlı dönemine dayanan tel kırma tekniğiyle işlendi. Eserde Osimhen'in adı ve Galatasaray'ın şampiyonluklarını simgeleyen 5 yıldız yer alıyor. Tunca, çalışmanın yerel ustalar tarafından yaklaşık 15 günde tamamlandığını kaydetti.

hediyenin teslimi ve davet:

Tunca, tabloyu futbolcuya ulaştırma planını anlattı: hediyeyi 21 Kasım tarihinde oynanacak Galatasaray-Samsunspor maçının ardından Osimhen'e teslim etmeyi hedefliyor. Ayrıca, futbolcuyu Batı Karadeniz'in incisi olarak nitelediği Bartın'da ağırlamak istediğini ve bu daveti iletmekten memnuniyet duyacağını söyledi.

Bu tür yerel el sanatlarının önemli birer bağlayıcı unsur olduğuna dikkat çeken Tunca, hediyenin hem kişisel bir teşekkür hem de bölge kültürünü tanıtma amacı taşıdığını belirtti. Tablo, hem taraftarlık duygusunu hem de Bartın zanaat geleneğini bir araya getiriyor ve futbolun ötesinde kültürel bir buluşma niteliği taşıyor.

TUĞÇE TUNCA, PERFORMANSI VE HAYAT HİKAYESİNDEN ETKİLENDİĞİ VİCTOR OSİMHEN İÇİN BARTIN&#039;A ÖZGÜ TEL...

TUĞÇE TUNCA, PERFORMANSI VE HAYAT HİKAYESİNDEN ETKİLENDİĞİ VİCTOR OSİMHEN İÇİN BARTIN'A ÖZGÜ TEL KIRMA SANATIYLA İŞLENMİŞ ÖZEL BİR TABLO HAZIRLATTI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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