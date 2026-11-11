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Denizli'de dünya şampiyonu Güzin Karakaşlı ile söyleşi

3 Bant Bilardo dünya şampiyonu Güzin Müjde Karakaşlı, 17 Kasım 2026'da Denizli'de gençler ve kadınlarla deneyimlerini ve başarı öyküsünü paylaşacak.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 14:03

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Denizli'de dünya şampiyonu Güzin Karakaşlı ile söyleşi

Denizli'de dünya şampiyonu Güzin Karakaşlı ile söyleşi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, uluslararası arenada Türkiye'yi temsil eden 3 Bant Bilardo dünya şampiyonu Güzin Müjde Karakaşlı'yı Denizlili sporseverlerle buluşturuyor. Etkinlik, kentin sosyal ve sportif yaşamını zenginleştirme hedefiyle düzenlenen programlar zincirinin bir parçası olarak planlandı.

etkinlik ayrıntıları

Söyleşi, 17 Kasım 2026 Salı günü saat 14.00'te Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi S2 Salonu'nda gerçekleştirilecek. Etkinliği Kent Konseyi Kadın Meclisi organize ediyor; kentteki tüm sporseverler, gençler ve özellikle kadınlar davetli.

şampiyonun paylaşacakları

Milli sporcu Karakaşlı, söyleşide kariyer basamaklarını tırmanırken yaşadığı deneyimleri, disiplin ve hedef odaklı çalışmanın önemini katılımcılarla paylaşacak. Katılımın genç sporcular ve kadınlar için ilham verici olması hedefleniyor; konuşmasında sadece sportif başarıların değil, sporda sürdürülebilir çalışmanın ipuçlarına da değinmesi bekleniyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentteki kültür-sanat ve spor etkinliklerini sürdürerek yerel halka farklı alanlarda erişim sağlamayı amaçlıyor. Bu söyleşi, belediyenin sporun yaygınlaştırılmasına verdiği önemi somutlayan örnek etkinliklerden biri olarak öne çıkıyor.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ, 3 BANT BİLARDO DÜNYA ŞAMPİYONU GÜZİN...

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ, 3 BANT BİLARDO DÜNYA ŞAMPİYONU GÜZİN MÜJDE KARAKAŞLI’YI DENİZLİLİLERLE BULUŞTURUYOR. SÖYLEŞİ, 17 KASIM 2026 SALI GÜNÜ GERÇEKLEŞECEK.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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