Gediz'de Avrupa madalyalı karateciler başkan Akel'le bir araya geldi

Başkan Akel'in kabulü:

Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen 16. WSF Avrupa Shotokan Karate Turnuvasında ülkemizi ve şehirlerini gururlandıran sporcuları belediye makamında kabul etti.

turnuva sonuçları:

Gedizli sporcular Ali Osman Sunar ve Kamil Fettah Yıldız, Sofya'daki organizasyonda önemli dereceler elde etti. Sunar, ferdi kata kategorisinde Avrupa birincisi olurken takım kata kategorisinde Avrupa ikincisi oldu. Kamil Fettah Yıldız ise ferdi kata kategorisinde Avrupa üçüncüsü ve takım kata kategorisinde Avrupa ikincisi olmayı başardı.

belediyenin değerlendirmesi:

Başkan Akel, sporcuların elde ettiği başarının kent ve ülke adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayarak çalışmalarından dolayı hem sporcuları hem de antrenörlerini ve ailelerini kutladı.

Başkan Akel'in açıklaması şöyle: Bulgaristan’ın Sofya şehrinde düzenlenen 16. WSF Avrupa Shotokan Karate Turnuvası’nda ülkemizi başarıyla temsil ederek önemli dereceler elde eden hemşerilerimiz Ali Osman Sunar ve Kamil Fettah Yıldız’ı belediyemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Azimleri, disiplinleri ve elde ettikleri bu değerli başarılarla bizleri gururlandıran sporcularımızı yürekten tebrik ediyor; başarılarında emeği bulunan antrenörlerini ve ailelerini kutluyorum. Hemşerilerimizin başarılarının artarak devam etmesini diliyor, ülkemize ve şehrimize yaşattıkları gurur için kendilerine teşekkür ediyorum.

GEDİZLİ SPORCULAR ALİ OSMAN SUNAR, FERDİ KATA KATEGORİSİNDE AVRUPA BİRİNCİSİ, TAKIM KATA KATEGORİSİNDE İSE AVRUPA İKİNCİSİ OLDU. KAMİL FETTAH YILDIZ İSE FERDİ KATA KATEGORİSİNDE AVRUPA ÜÇÜNCÜSÜ, TAKIM KATA KATEGORİSİNDE İSE AVRUPA İKİNCİSİ OLDU.