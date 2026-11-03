Atça'da öğrenciler mesleğe atölyede hazırlanıyor

Atça Şehit Ufuk Demirkıran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde inceleme

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran, ilçedeki okullara yönelik ziyaretleri kapsamında Atça Şehit Ufuk Demirkıran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne konuk oldu. Okul Müdürü Mustafa Ezeren ve öğretmenler tarafından karşılanan Madran, okul bünyesinde eğitim verilen bölümleri gezdi.

Öne çıkan uygulamalar:

Atölye ve uygulama alanlarında öğrencilerin yürüttüğü çalışmaları yakından takip eden Madran, Bilişim Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Metal Teknolojisi ve Tarım alanlarındaki eğitim faaliyetleri hakkında öğretmenlerden ve öğrencilerden bilgi aldı. Ziyarette öğrencilerin kodlama uygulamaları, elektrik-elektronik pano yapımı ve metal üretim çalışmaları incelendi.

Tarım alanında öğrencilerin açık arazide yürüttükleri uygulamaların yanı sıra topraksız tarım faaliyetleri de dikkat çekti; bu uygulamaların mesleki eğitimin uygulamalı yönünü güçlendirdiği vurgulandı.

Eğitim süreçleri ve değerlendirme:

Madran, mesleki eğitimin yalnızca teorik bilgiyle sınırlı kalmayıp uygulamalı çalışmalarla desteklenmesinin önemine dikkat çekti. Ziyaret kapsamında öğrencilerin eğitim aldığı alanlarda pratik deneyim kazanmalarına yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi ve okul yönetimi ile öğretmenler arasında eğitim-öğretim süreçleri, mesleki eğitim uygulamaları ve öğrencilerin gelişimine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

AYDIN’IN SULTANHİSAR İLÇESİNDE ATÇA ŞEHİT UFUK DEMİRKIRAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ’Nİ ZİYARET EDEN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MEHMET MADRAN, ÖĞRENCİLERİN KODLAMADAN ELEKTRİK-ELEKTRONİK PANO YAPIMINA, METAL ÜRETİMİNDEN TOPRAKSIZ TARIMA KADAR FARKLI ALANLARDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ UYGULAMALI ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ.