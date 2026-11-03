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Marmaris belediye yapısına kent tarihi ve işletme müdürlükleri eklendi

Marmaris Belediye Meclisi, Kasım toplantısında Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm ile İşletme ve İştirakler müdürlüklerini oy birliğiyle kurdu.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 16:35

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EDİTÖR: Serkan Varol

Marmaris belediye yapısına kent tarihi ve işletme müdürlükleri eklendi

Marmaris belediye meclisi kararları:

Marmaris Belediye Meclisi'nin Kasım ayı toplantısında belediye teşkilatında iki yeni birimin kurulması oy birliğiyle kabul edildi. Karar, meclisin sekiz gündem maddesinin görüşüldüğü oturumda alındı.

Toplantıya Belediye Başkanı Acar Ünlü katılamadı; Ünlü'nün Londra'da düzenlenen WTM Londra Turizm Fuarına katılması nedeniyle oturum, 1. Başkanvekili Hüseyin Süer başkanlığında gerçekleştirildi.

yeni müdürlüklerin görev odakları:

Meclisin kararıyla belediye bünyesine iki yeni müdürlük eklendi: Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Müdürlüğü ile İşletme ve İştirakler Müdürlüğü. Karar metninde müdürlüklerin öncelikli amaçlarının kent tarihi değerlerinin korunması, tanıtım faaliyetlerinin koordinasyonu ve belediyeye bağlı kuruluşların işletme yönetiminin güçlendirilmesi olduğu vurgulandı.

Meclis üyeleri, yeni müdürlüklerin kent yönetimi ile turizm etkinlikleri arasında daha sıkı bir eşgüdüm sağlayacağını; ayrıca belediyeye ait işletmelerin şeffaf ve profesyonel bir yaklaşımla yönetilmesinin hedeflendiğini belirtti.

kadastro çalışmaları ve bilirkişi seçimi:

Toplantıda ayrıca Çamlı Mahallesi’nde yürütülecek kadastro çalışmaları gündeme alındı. 3402 sayılı Kadastro Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde taşınmazların sınırlandırma ve tespit çalışmalarında kadastro ekiplerine destek sağlanması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda mahalleden, taşınmaz sınırlandırma ve tespit çalışmalarında görev yapmak üzere 5 kişi bilirkişi olarak seçildi. Seçim sürecinin kanun ve yönetmeliklere uygun biçimde yürütüldüğü kaydedildi.

Meclis üyeleri, hem kadastro işlerinin hızlandırılmasının hem de yeni müdürlüklerin kurulmasının yerel kamu hizmetlerinin etkinliğini artıracağını ifade etti.

Toplantı sonunda Marmaris Belediye Meclisi’nin Aralık ayı oturumunun ise 1 Aralık 2026 Salı günü yapılmasının kararlaştırıldığı açıklandı.

MARMARİS BELEDİYESİ’NE İKİ YENİ MÜDÜRLÜK

MARMARİS BELEDİYESİ’NE İKİ YENİ MÜDÜRLÜK

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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