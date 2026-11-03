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Samsunlu ürolog prof. dr. Kadir Önem'e Türk Üroloji Derneği'nden bilim ve inovasyon ödülü

Prof. Dr. Kadir Önem, VM Medical Park Samsun'da yürüttüğü çalışmalarla Türk Üroloji Derneği'nin 2026 Bilim ve İnovasyon Ödülü'ne layık görüldü.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 15:46

GÜNCELLEME: 03 Kasım 2026 - 15:49

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EDİTÖR: Serkan Varol

Samsunlu ürolog prof. dr. Kadir Önem'e Türk Üroloji Derneği'nden bilim ve inovasyon ödülü

Ödül ve değerlendirme:

VM Medical Park Samsun Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Kadir Önem, Türk Üroloji Derneği tarafından 2026 yılında Bilim ve İnovasyon Ödülü'ne layık görüldü. Ödül, Önem'in ekibiyle birlikte yürüttüğü bilimsel çalışmaların ve yenilikçi yaklaşımlarının önemli bir karşılığı olarak değerlendirildi.

bilimsel yaklaşım ve ekip çalışması:

Önem, ödüle ilişkin açıklamasında bu seçimin "meslek hayatımın en gurur verici anlarından biridir" ifadelerini kullandı. Cerrahi uygulamaların yanı sıra araştırma ve yenilik odaklı bir çalışma prensibi benimsediklerini vurgulayan Önem, çalışmalarının klinik uygulamalarda karşılık bulmasının ve literatüre katkı sağlamasının kendileri için öncelikli olduğunu söyledi. Yıllara dayanan çalışmaların titiz dokümantasyon ve bilimsel disiplinle sürdürüldüğünü, bunun ekipçe ortaya koydukları ortak emeğin bir ürünü olduğunu belirtti.

gelecek hedefleri:

Prof. Dr. Kadir Önem, ülkemizi uluslararası bilimsel platformlarda temsil etme ve Türk hekimlerinin çalışmalarını dünya tıbbıyla paylaşma sorumluluğunu ön plana çıkardı. Üzerinde çalıştıkları yenilikçi yöntemlerin uluslararası kongrelerde değerlendirilmesi ve meslektaşlarla tartışılmasının bilimsel ilerlemeyi desteklediğini ifade etti. Önem, Türk Üroloji Derneği'ne ödül için teşekkür ederek, mesleğe yeni başlayan hekimlerle bilgi ve deneyim paylaşmaya ve hastalara güncel bilimsel veriler doğrultusunda sağlık hizmeti sunmaya devam edeceklerini açıkladı.

SAMSUN’DA GÖREV YAPAN ÜROLOJİ UZMANI PROF. DR. KADİR ÖNEM, TÜRK ÜROLOJİ DERNEĞİ TARAFINDAN 2026...

SAMSUN’DA GÖREV YAPAN ÜROLOJİ UZMANI PROF. DR. KADİR ÖNEM, TÜRK ÜROLOJİ DERNEĞİ TARAFINDAN 2026 YILINDA BİLİM VE İNOVASYON ÖDÜLÜ’NE LAYIK GÖRÜLDÜ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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