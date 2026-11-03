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Organ bağışı için ortak sorumluluk çağrısı

Erzurum Şehir Hastanesi'nde düzenlenen sempozyumda yetkililer, organ bağışının yaşam kurtardığını vurgulayarak toplumda duyarlılığı ve doğru bilginin yayılmasını istedi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 16:19

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EDİTÖR: Serkan Varol

Organ bağışı için ortak sorumluluk çağrısı

organ bağışı sempozyumu:

Erzurum Şehir Hastanesi ev sahipliğinde düzenlenen "Organ Bağışı Farkındalık Sempozyumu", organ bağışının önemi ve toplum bilincinin artırılması amacıyla gerçekleştirildi. Program, sağlık yöneticileri, akademisyenler ve sağlık çalışanlarının katılımıyla organ bağışı ve nakil süreçlerine ilişkin kapsamlı bilgilendirmelerle sürdü.

seminer katılımcıları:

Programa Erzurum Valisi Aydın Baruş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Meral, SBÜ Erzurum Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Dağ ve Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu ile hastane yönetimi, akademisyenler ve sağlık çalışanları katıldı. Etkinlikte ayrıca Organ ve Doku Nakli Erzurum Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Uzm. Dr. Abdullah Can ve Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Necip Altundaş yer aldı.

yetkililerin mesajı:

Program açılışında konuşan Erzurum Valisi Aydın Baruş, organ bağışını vicdan, merhamet ve toplumsal sorumluluğun en anlamlı örneklerinden biri olarak nitelendirdi ve bağışlanan her organın bir cana yeniden hayat verdiğini vurguladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen sempozyumun hayırlara vesile olmasını dileyerek etkinliğin önemine dikkat çekti.

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Meral ile Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu da organ nakli bekleyen hastaların yaşam mücadelesine işaret ederek vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı. Meral, organ naklinin yalnızca tıbbi bir müdahale olmadığını, bir insana yeniden yaşama tutunma fırsatı sunduğunu ve ailelere umut verdiğini belirtti.

uzman sunumları ve bilgilendirme:

Doç. Dr. Necip Altundaş ile Uzm. Dr. Abdullah Can, sempozyumda organ nakli süreçleri, bağışın tıbbi ve etik boyutları ile bağış yapılırken izlenmesi gereken adımlar hakkında sunumlar gerçekleştirdi. Sunumlar katılımcılara hem teknik bilgiler hem de toplumda yaygın yanlışların giderilmesine yönelik açıklamalar sundu.

Etkinlik, organ bağışına ilişkin doğru bilgilerin yaygınlaştırılmasının ve toplumun bilinçlendirilmesinin önemini öne çıkarırken, katılımcılar arasında ortak bir sorumluluk duygusu oluşturulmasını hedefledi. Sempozyum sonunda yetkililer, vatandaşlara organ bağışı konusunda daha duyarlı olmaları ve bilgilendirici kaynaklara başvurmaları çağrısında bulundu.

ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ EV SAHİPLİĞİNDE, ORGAN BAĞIŞININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKMEK VE TOPLUM BİLİNCİNİ...

ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ EV SAHİPLİĞİNDE, ORGAN BAĞIŞININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKMEK VE TOPLUM BİLİNCİNİ ARTIRMAK AMACIYLA "ORGAN BAĞIŞI FARKINDALIK SEMPOZYUMU" DÜZENLENDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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