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Kovancılar’da organ bağışı için bilinç seferberliği

Kovancılar’da sağlık yetkilileri öncülüğünde düzenlenen eğitimlerde organ bağışının önemi ve organ naklinin hayat kurtarıcı gücü anlatıldı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 16:11

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kovancılar’da organ bağışı için bilinç seferberliği

Organ bağışı farkındalığı için eğitim düzenlendi

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde, organ bağışı ve organ nakli konularında toplum bilincini artırmak amacıyla bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitimleri Kovancılar İlçe Sağlık Müdürlüğü koordine etti ve katılımcılara organ bağışının önemi ile nakil süreçlerinin temel aşamaları aktarıldı.

eğitimde ele alınan başlıklar:

Programda organ bağışının tıbbi ve etik boyutları, bağış kayıt işlemleri, donör ve alıcı sürecinin ne şekilde ilerlediği ile organ naklinin hastalar üzerindeki yaşam kalitesi etkileri anlatıldı.

hedefler ve izlenecek yol:

Yetkililer, Kovancılar İlçe Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde farkındalığın artırılacağını, daha geniş kitlelere ulaşmak için benzer etkinliklerin sürdürüleceğini bildirdi.

Eğitime katılanlar, verilen bilgilerin karar verme süreçlerinde yol gösterici olacağını belirterek, toplumda organ bağışı konusunda çekincelerin giderilmesinin önemine vurgu yaptı.

ELAZIĞ’IN KOVANCILAR İLÇESİNDE ORGAN NAKLİNİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN ORGAN BAĞIŞI FARKINDALIK...

ELAZIĞ’IN KOVANCILAR İLÇESİNDE ORGAN NAKLİNİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN ORGAN BAĞIŞI FARKINDALIK EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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