İklimde ve ekonomide kadın öncülüğü: COP31'de liderlik vurgusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da düzenlenen Kadınlar için Enerji Okulu 2. Dönem sertifika töreninde konuştu. Törene İstanbul Valisi Davut Gül’ün eşi Gülden Gül ile derece yapan öğrenciler ve davetliler katıldı. Göktaş, önümüzdeki günlerde Antalya’da gerçekleştirilecek COP31’i işaret ederek kadınların iklim eylemindeki liderliğinin bu süreçte önemli bir başlık olacağını belirtti.

kadınların dijital ve ekonomik dönüşümdeki rolü:

Bakan Göktaş konuşmasında, dünya ekonomisinin dijitalleşme, yapay zeka, yeşil dönüşüm ve yeni üretim modelleriyle hızlı bir değişim içinde olduğunu vurguladı. Yeni kuralların yeni beceriler ve bakış açıları gerektirdiğini belirten Göktaş, kadınların bu dönüşümde yer almasının ekonominin en büyük potansiyeli olduğunu söyledi ve "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, kadınların ekonomideki gücünü her geçen gün daha da büyütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakanlık tarafından kadınların her alanda yer almasını sağlamak için geliştirilen politika ve eylem planlarına dikkat çeken Göktaş, Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile 81 ilde kurulan Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulları üzerinden yerel dinamiklerin gözetildiğini aktardı. Ayrıca başlatılan Yükselen Kadınlar: Kendi İşim, Benim İzim programıyla yerelden ulusala uzanan bir girişimcilik ağı oluşturulduğunu ifade etti.

enerji odaklı eğitim ve sürdürülebilir yaşam projeleri:

Göktaş, enerji sektöründe kadın temsilinin halen yetersiz olduğunu belirterek Kadınlar için Enerji Okulunun bu durumu değiştirmeyi amaçladığını söyledi. İkinci dönemde temel enerji eğitimlerinin üzerine elektrik piyasasındaki gelişmeler, düzenleyici çerçevedeki değişiklikler ile ticari ve teknik analizlerin eklendiğini, eğitimlerin bir bölümünün çevrim içi yapılarak farklı şehirlerden katılım sağlandığını anlattı.

Bakan ayrıca mentorluk çalışmalarının katılımcıların yönetim ve liderlik becerilerini geliştirdiğini ve bu dönemde de istihdam imkânı sağlandığını vurguladı. Dijital beceriler için yürütülen programlara dikkat çekerek, Türkiye’nin Mühendis Kızları, Kadınlara Yönelik Yapay Zeka ve Veri Bilimi Geliştirme Programı, Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi ve Turkcell–KADEM iş birliğiyle yürütülen Kadınlar İçin Yapay Zeka ve Dijital Güçlenme Programı gibi girişimlerle genç kadınlara burs, mentorluk, staj ve eğitim desteği verildiğini aktardı.

Sürdürülebilirlik alanında ise Bakan Göktaş, Sıfır Atık Vakfı ile hayata geçirilecek Kadınlarla Atıksız Sürdürülebilir Yaşam Projesiyle 1 milyon kadına ulaşmayı hedeflediklerini ve 81 ilde Sıfır Atık Kadın Elçileri ağını kuracaklarını söyledi. COP31 çerçevesinde kadınların iklim eylemindeki liderliğinin ön plana çıkacağına dikkat çekti.

Tören, Göktaş’ın konuşmasının ardından sertifikaların verilmesi ve aile fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

Bakan Göktaş: "Kadınların iklim eylemindeki liderliği COP31’in önemli başlıklarından biri olacak"