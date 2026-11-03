Şarköy'ün zeytinyağına tescil: üretim kimliği coğrafi işaretle koruma altına alındı

Tescil kararı ve kayıt bilgileri:

Trakya Kalkınma Ajansı ile Şarköy Kaymakamlığı iş birliği ve Şarköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü desteğiyle yürütülen çalışmalar sonucunda Şarköy Zeytinyağı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından menşe adı olarak tescillendi. Karar, 23 Ekim 2026 tarihinde, 1912 tescil numarasıyla resmiyet kazandı.

Bu tescille Şarköy Zeytinyağı, Tekirdağ için 15'inci, TR21 Trakya Bölgesi için ise 40'ıncı coğrafi işaretli ürün konumuna ulaştı.

İş birliği süreci ve bölgeye etkisi:

Yetkililer, tescilin Şarköy'ün yerel değerlerini koruma, üretim kimliğini güçlendirme ve markalaşma sürecine katkı sağlayacağını belirtti. Trakya Kalkınma Ajansı temsilcileri, ajansın yerel paydaşlarla iş birliği içinde sürdüreceği çalışmalarla bölgedeki ürünleri markalaştırmaya, ürünlerin bilinirliklerini artırmaya ve bölge ekonomisine katkılarını güçlendirmeye devam edeceğini vurguladı.

Alınan coğrafi işaret, hem üreticiler için tescilli bir kimlik sunuyor hem de tüketicilere Şarköy kaynaklı zeytinyağının özgünlüğünü garanti eden bir referans sağlıyor.

TRAKYA KALKINMA AJANSI VE ŞARKÖY KAYMAKAMLIĞI İŞ BİRLİĞİYLE, ŞARKÖY İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNÜN DE DESTEĞİYLE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR SONUCUNDA ŞARKÖY ZEYTİNYAĞI, TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU TARAFINDAN MENŞE ADI OLARAK TESCİLLENDİ.