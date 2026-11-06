Ateş çemberinde istikrar: bakan Ersoy’un turizm krizini yönetme stratejisi

Kültür ve Turizm Bakanı sunumunda bölgesel riskler ve alınan önlemleri anlattı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2025 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ve Sayıştay raporlarını görüşmek üzere toplandı. Komisyon toplantısında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlığın bütçe ve yürütülen çalışmalara ilişkin bir sunum yaptı; soru‑cevap bölümünde ise milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

iptallerin boyutu ve hızlı toparlanma:

Bakan Ersoy, turizmdeki yıllık verileri değerlendirirken coğrafi risklere vurgu yaptı ve 2025 yılı kapanış rakamlarına işaret etti: 65,2 milyar dolar gelir ve 64 milyon ziyaretçi. Ancak yılın ilk döneminde, özellikle erken rezervasyonların yoğun olduğu dönemlerde komşu bölgelerdeki çatışmaların etkisiyle resort bölgelerde yüzde 20 ile yüzde 30’a varan iptaller görüldüğünü söyledi. Ersoy, bu kaybın önemli bir kısmının üç aylık yoğun tanıtım ve geriye dönük rezervasyon hareketleriyle geri kazanıldığını; resort bölgelerin artık yaklaşık eksi 5,6 - eksi 5,5 bandında kapattığını ve Türkiye genelinde ise 1,5–2 bandında eksiyle kapatma beklentisi olduğunu aktardı.

Bakan, hava trafiği kesintilerinin turizme en ağır darbe vuran unsur olduğuna dikkat çekti. Ukrayna‑Rusya, İran ve bölgedeki diğer çatışma hatlarının, doğrudan kaynak pazarları üzerinde olumsuz etkiler yarattığını; özellikle charter temelli gelen resort pazarlarında kısa dönemde sert iptaller oluştuğunu anlattı. Buna rağmen yoğun PR, dijital iletişim ve dışarıdan getirilen kanaat önderleriyle sürdürülen kampanyaların algıyı değiştirdiğini ve üçüncü çeyrek itibarıyla turist girişlerinin büyük ölçüde yeniden sağlandığını belirtti.

strateji ve uygulanan araçlar:

Bakan Ersoy, kriz yönetiminde izlenen dört ana unsuru sıraladı: kaynak pazar çeşitlendirmesi, ürün çeşitlendirmesi, etkili PR ve reklam ve güçlü ulaşım ağlarının korunması. Bu adımların son sekiz yılda atıldığını, Türkiye Turizm Tanıtım Ajansı ile Turizm Geliştirme Ajansı (TGA) gibi kurumsal yapıların kurularak bunların uygulamaya konulduğunu ifade etti.

Charter uçuşlarının getirdiği riskler vurgulandı; resort bölgelerin yaklaşık %80‑85 charter temelli olduğuna dikkat çekildi. Charter operatörlerinin riskten kaçınması nedeniyle rota kaymaları yaşanırken, Türk Hava Yolları ve bazı ekspres seferlerle ek koridorlar açılarak açığı kapatma çabaları başarı sağladı. Ersoy, bu hamlelerle yeni rezervasyonların ve otel kapasitelerinin devreye alınması sayesinde sürecin yönetildiğini söyledi.

Bakanlığın gelir verilerine dair dikkat çekici notlar da paylaşıldı: 2017 sonunda yabancı turist kişi başı geceleme geliri 82,9 dolar iken, bu yılın ilk 9 aylık verilerinde 119,9 dolara yükseldiğini, genel olarak (gurbetçi dahil) kişi başı gecelik gelirin 75,8 dolardan 107,7 dolara çıktığını belirtti. Ersoy, burada önemsenmesi gereken göstergenin toplam değil, kişi başı gecelik gelir olduğunu vurguladı.

sezon uzatma, bölgesel projeler ve etkinlikler:

Ersoy, sezonu uzatma çabalarının bakanlığın uzun vadeli önceliklerinden biri olduğunu yineledi. Ege bölgesinin Antalya’ya göre daha kısa sezonlu olduğuna dikkat çekerek, sezon uzatımının golf, spor, kültür, müze ve gastronomi gibi ürünlerle sağlanabileceğini anlattı. Çeşme, Didim ve Adana gibi projelere dönük hazırlıkların sürdüğünü; yatırımcının arkasında durması halinde projelerin yeniden değerlendirileceğini söyledi.

Etkinlik turizmine verilen önem de öne çıktı. Bakan, Formula 1 organizasyonunun sadece yarış sahasıyla sınırlı kalmayacağını, yarış öncesi, esnası ve sonrası paketlerle İstanbul, Antalya ve Bodrum gibi destinasyonların etkinlikten faydalanmasının hedeflendiğini belirtti. Ayrıca La Liga ve benzeri spor organizasyonlarının düşük sezonda talep yaratmaya hizmet edeceğini aktardı.

Sonuç olarak Bakan Ersoy, bölgesel jeopolitik risklerin devam ettiğini, belirsizliklerin haftalık hatta günlük değişebildiğini ama uygulanan tanıtım, pazar çeşitlendirme, havayolu işbirlikleri ve ürün zenginleştirmesiyle Türkiye’nin "ateş çemberi" diye tanımladığı coğrafyada istikrar adası olmayı sürdürdüğünü ifade etti. Bu çerçevede bakanlık; bütçe teklifleri, ajans çalışmaları ve etkinlik planlamalarıyla kısa vadede toparlanmayı sağlamayı ve sezonu uzatarak geliri artırmayı hedefliyor.

GÖKHAN YAZGI, NADİR ALPARSLAN, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, SERDAR ÇAM VE COŞKUN YILMAZ (SOLDAN SAĞA)