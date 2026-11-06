Enerjide bağımsızlığa odak: 2030'da enerji kaynaklı cari açık hedefi sıfırlanacak

Bayraktar'ın Mersin'deki sunumu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MÜSİAD Mersin Şubesi'nin 113. Genel İdare Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye'nin enerji stratejisini ve hedeflerini paylaştı. Bakan, 2040 yılına kadar enerji bağımsızlığına ulaşma vizyonunu ortaya koyarken, 2030 için de enerji ithalatından kaynaklanan cari açığın ortadan kaldırılmasını amaçladıklarını vurguladı.

2040 vizyonunun ana hatları:

Bayraktar, 'Türkiye 2040 yılına geldiği zaman ihtiyacı olan doğalgaz ve petrolü yurt içi ve yurt dışı üretimiyle tamamıyla karşılayabilecek' ifadelerini kullanarak vizyonun dayanaklarını anlattı. Bu doğrultuda ortaya konan planın temel unsurları; enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, petrol ve doğal gaz arama-üretimi, nükleer enerji ve madencilik olarak sıralandı. Bakan, bu hedefleri gerçekleştirmek için detaylı bir yöntem ve projeksiyon hazırlandığını belirtti.

Mevcut durumda Türkiye'nin kullandığı enerjinin yaklaşık %68'inin ithal edildiğini belirten Bayraktar, 2022'de enerji ithalatının 96,5 milyar dolar olduğunu; son 4-5 yılda ise yıllık ortalama enerji ithalatının 60-65 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini aktardı. Cari açık ortalamasının son 5 yılda 33 milyar dolar civarında olduğunu söyleyerek, enerji bağımlılığının cari açığın önemli bir bileşeni olduğuna dikkat çekti.

2030 hedefi ve kısa vadeli etkiler:

Bayraktar, mevcut enerji ithalat payının %68'ten %48'e düşürülmesi halinde cari açığın sıfıra ineceği projeksiyonunu paylaştı ve bunun 2030 hedefi olduğunu ifade etti: 'İnşallah 2030'da Türkiye'de enerji ithalatından kaynaklı bir cari açık olmayacak.' Bu hedefin gerçekleştirilmesi, hem arz güvenliğini artıracak hem de jeopolitik kırılmalarda Türkiye'ye stratejik güç kazandıracak diye konuştu.

Yenilenebilir, nükleer ve madencilik yatırımları:

Yenilenebilir enerjide mevcut rüzgâr ve güneş kurulu gücünün 45 bin megavat olduğunu, hedefin 2040'ta bu kapasiteyi 175 bin megavat'a yükseltmek olduğunu belirtti. Deniz üstü rüzgâr için 6 bin megavat potansiyel olduğuna işaret eden Bayraktar, yenilenebilir yatırımlarıyla birlikte enerji verimliliğine de önem verileceğini söyledi. 2024-2030 döneminde ulusal enerji verimliliği programı kapsamında kamu ve özel sektörün yaklaşık 20 milyar dolar yatırım yapmasının öngörüldüğünü ve birincil enerji tüketiminde %15 azalma hedeflendiğini açıkladı.

Nükleer enerjinin rolüne de değinen Bakan, Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye'nin en büyük yatırımı olduğunu belirterek, projeye ilişkin çalışmaların hız kazandığını ve 'önümüzdeki haftalarda ilk reaktörü devreye alacağız' dedi. 2040'a kadar 10 bin megavat nükleer kurulu güç hedefiyle elektrik üretiminin en az %11-12'sinin nükleerden karşılanması planlanıyor.

Elektrifikasyon, veri merkezleri ve su çözümleri:

Bayraktar, yapay zeka ve dijital dönüşümün elektrik talebini artıracağını, veri merkezleri için Türkiye'nin gelecekte 55 teravatsaatlik elektrik talebiyle karşılaşabileceğini söyledi. Mersin'in sanayi, tarım ve turizm potansiyeliyle birlikte Akkuyu'nun yanına bir veri merkezi kurulmasının hedeflendiğini belirtti: 'Belki Türkiye'nin en büyük veri merkezi yine Mersin'de olacak.'

Su yönetimi bağlamında kıyı şehirlerinde deniz suyunun arıtılmasının değerlendirildiğini ifade eden Bakan, yılda 1 milyar metreküp deniz suyunun arıtılması hedefi olduğunu ve bunun için yıllık yaklaşık 5 milyar kilovatsaat enerji gerektiğini kaydetti.

Fosil yakıt talebi ve yerli üretim adımları:

Bakan, elektrifikasyonun ulaşımda yaygınlaşmasıyla petrol talebinin artışının sınırlandırılacağını, bugün yarım milyona yaklaşan elektrikli araç sayısının 2040'ta yaklaşık 20 milyon'e ulaşmasının beklendiğini; toplam araç sayısının 41 milyon olacağı projeksiyonunu paylaştı. Günlük ham petrol ihtiyacının bugün 1 milyon varil seviyesinde olduğunu, Gabar sahasından 2027'de günlük 100 bin varil'in üzerine çıkarılması hedefinin bulunduğunu söyledi. Elektrifikasyon ve verimlilikle 2040'ta petrol talebinin 718 bin varil civarında tutulmasının amaçlandığını belirtti.

Sakarya Gaz Sahası'nda üretimin artırılacağını, bugün 4 milyon hane'nin doğal gaz ihtiyacının yerli üretimle karşılandığını ve Osman Gazi yüzer üretim platformuyla yıl sonuna kadar ikinci fazın devreye alınmasının hedeflendiğini söyledi. Böylece yıllık yaklaşık 2,5 milyar metreküp üretime ulaşılması planlanıyor. Doğal gaz talebi projeksiyonunda 2040'ta 77 milyar metreküp olacağı öngörülen talebin alınacak önlemlerle 55-57 milyar metreküp seviyelerinde tutulması hedefleniyor.

Finansman ve stratejik önem:

Enerji bağımsızlığı için büyük yatırım gerekeceğini belirten Bayraktar, 2040'a kadar yaklaşık 500 milyar dolar yatırım öngördüklerini; bunun 300 milyar dolar'ını özel sektörün, >strong>200 milyar dolar'dan fazlasını ise kamu yatırımlarının karşılayacağını söyledi. Bu süreçte Türkiye Petrolleri, BOTAŞ, TEİAŞ, EÜAŞ ve Eti Maden gibi kuruluşların önemli rol üstleneceği vurgulandı.

Bakan konuşmasını 'Bizim için enerjide bağımsızlık meselesi Türkiye'nin milli güvenlik meselesidir' sözleriyle tamamladı ve iş dünyasını, insan kaynağını, finansmanı ve siyasi kararlılığı bu hedeflere ulaşmak için gerekli unsurlar olarak gösterdi. Mersin Valisi Atilla Toros da kentin ulaşım, liman ve organize sanayi altyapısıyla önemli bir yatırım merkezi olduğunu ve Akkuyu'nun stratejik önem taşıdığını vurguladı.

BAKAN BAYRAKTAR, MERSİN'DE TEMASLARI KAPSAMINDA MÜSİAD MERSİN ŞUBESİNCE BİR OTELDE DÜZENLENEN 113. GENEL İDARE KURULU TOPLANTISINA KATILDI.