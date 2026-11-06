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Trump'tan beyaz sarayda görev değişikliği: Stephen Miller özel kalem müdürü oldu

Trump, ara seçimlerin yol açtığı yönetim sarsıntısının ardından Susie Wiles'ın yerine yakın danışmanı Stephen Miller'ı özel kalem müdürü olarak atadı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 23:34

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Trump'tan beyaz sarayda görev değişikliği: Stephen Miller özel kalem müdürü oldu

atamanın gerekçesi ve süreci:

ABD Başkanı Donald Trump, ara seçimlerin Cumhuriyetçi Parti için beklenenden kötü sonuçlanmasının ardından Beyaz Saray yönetiminde değişikliğe gitti. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Susie Wiles ile yolların ayrıldığını ve yerine Özel Kalem Müdürü Yardımcısı ile yakın danışmanı Stephen Miller'ın atandığını duyurdu.

Açıklamada Wiles için "görevi boyunca üstün başarı sağladı" ifadeleri yer aldı. Haberde adı verilmeyen bir ABD'li kaynağa dayandırılan iddiaya göre Wiles, Trump'a dün gece yaptığı özel görüşmede istifasını sundu.

wiles'ın ayrılığı ve siyasi sonuçları:

Bu değişiklik, 3 Kasım'daki ara seçimlerde Demokrat Parti'nin Senato ve Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etmesinin ardından geldi. Seçim sonuçlarının yönetim içinde yarattığı sarsıntı, Beyaz Saray kadrolarında hızlı kararların alınmasına yol açtı. Trump yönetimi, bu hamle ile hem kampanya hem de yürütme ekibinde yeni bir yönelim sergileme niyetinde olduğunu gösterdi.

Stephen Miller kimdir ve neyi temsil ediyor:

Stephen Miller, Trump çevresinin uzun süredir yer alan isimlerinden ve son dönemde Özel Kalem Müdürü Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Washington'ın göç politikalarında sert yaklaşımın önde gelen mimarlarından biri olarak değerlendiriliyor ve Trump'ın kampanyasında 2016'da konuşma yazarı olarak yer aldı.

Miller, ayrıca Trump'ın ilk döneminde Adalet Bakanlığı görevini üstlenen eski Alabama Senatörü Jeff Sessions'ın da danışmanları arasında yer almıştı. Yeni atama, Beyaz Saray'ın politika prioriterleri ve iletişim stratejisinde sert hatların korunacağına işaret edebilir.

Atamanın Beyaz Saray içindeki dinamikleri nasıl etkileyeceği ve yönetimin bir sonraki adımlarının ne olacağı, önümüzdeki günlerde izlenecek gelişmeler arasında yer alıyor.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, BEYAZ SARAY ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ SUSİE WİLES’IN YERİNE ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ...

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, BEYAZ SARAY ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ SUSİE WİLES’IN YERİNE ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ YARDIMCISI VE YAKIN DANIŞMANI STEPHEN MİLLER’IN ATANDIĞINI AÇIKLADI.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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