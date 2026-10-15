Giresunlu profesör takır: röportajım yapay zeka ile sahte ilaç reklamında kullanıldı

Giresun Üniversitesi öğretim üyesi röportajının izinsiz kullanımına karşı hukuki adım attı

Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Selçuk Takır tarafından verilen röportaj, yapay zeka teknolojisi kullanılarak manipüle edilmiş ve dolandırıcılık amaçlı paylaşımlarda, özellikle sahte ilaç reklamlarında kullanılmıştır. Takır, röportajının izinsiz kullanılması üzerine resmi olarak suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

röportajın nasıl manipüle edildiği ve kullanıldığı:

Takır, yayımlanan haberin yapay zeka araçlarıyla değiştirilerek görüntü ve ses manipülasyonu yapıldığını, bu biçimlendirilmiş materyalin sahte ürün tanıtımlarında gösterildiğini belirtti. Söz konusu içeriklerin dolandırıcılık amacı taşıdığı tespit edilince, konu hakkında soruşturma başlatılması için ilgili mercilere başvuru yapıldı. Prof. Dr. Takır ayrıca olayla ilgili olarak Siber Suçlarla Mücadele birimlerine başvurduğunu bildirdi.

vatandaşlara uyarı ve alınması gereken tedbirler:

Takır, bilim insanlarının isim, görüntü ve seslerinin yapay zeka teknolojisi kullanılarak izinsiz biçimde reklam içeriklerine dönüştürülmesi riskine vurgu yaparak vatandaşları uyardı. Özellikle sosyal medya ve internet sitelerinde yayımlanan ilaç ve tedavi ürünü reklamlarına karşı temkinli olunması gerektiğini ifade etti. Takır, kaynağı doğrulanmamış ürünlerin satın alınmaması ve şüpheli internet siteleri üzerinden kişisel ya da finansal bilgilerin paylaşılmaması gerektiğini söyledi.

Olay, yapay zeka kaynaklı manipülasyonların sağlık alanında da suistimal edilebildiğini gösterirken, uzmanlar ve yetkililerin bu tür içeriklere karşı hem hukuki hem de teknolojik önlemler geliştirmesi gerektiğini vurguluyor.

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. SELÇUK TAKIR’IN BİLİMSEL ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ RÖPORTAJI, YAPAY ZEKA TEKNOLOJİSİ KULLANILARAK MANİPÜLE EDİLİP SAHTE İLAÇ REKLAMLARINDA KULLANILDI