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Burdur'da meclis kararları ve imar uygulamaları yargıda

Burdur'da imar planı ve ruhsat iddialarıyla açılan 51 sanıklı 'görevi kötüye kullanma' davasının ikinci duruşmasında Başkan Ercengiz savunma yaptı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 12:36

GÜNCELLEME: 16 Ekim 2026 - 12:38

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Burdur'da meclis kararları ve imar uygulamaları yargıda

Burdur'da meclis kararları ve imar uygulamaları yargıda

Burdur Belediyesi'ndeki imar planı değişiklikleri ve yapı ruhsatlarına ilişkin soruşturma kapsamında açılan dava, toplam 51 sanık ile yürütülüyor. İddianamede; eski Burdur Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya, mevcut Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, AK Parti Burdur İl Başkanı Mustafa Özboyacı ve belediye meclis üyeleri yer alıyor. Dosyada ayrıca 22 sanık hakkında zaman aşımı değerlendirmeleri sürüyor.

Başkan Ercengiz'in savunması:

Davanın ikinci duruşmasında mahkemeye sanık sıfatıyla katılan Ali Orkun Ercengiz, savunmasında imar planı değişikliklerine ilişkin kararların zamanında ve oy birliğiyle alındığını belirtti. Ercengiz, meclis kararlarının alınmadan önce ilgili komisyonda düzenlenen raporlara güvendiklerini vurguladı.

Başkan Ercengiz ayrıca belediye meclisinde alınan kararların tamamının kamuoyuna açık olduğunu, karar metinlerinde şahıs isimleri yerine yalnızca ada ve parsel bilgilerinin yer aldığını ifade etti.

Mahkeme süreci ve bilirkişi kararı:

Soruşturma, iş insanı Baki Varol'un şikayeti üzerine Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı; iddianame Burdur 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşmada sanıklar suçlamaları reddetmiş, mahkeme 22 sanık hakkında zaman aşımı incelemesi yapılmasına karar vermişti.

İkinci duruşmada diğer sanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve konuyla ilgili değerlendirme yapılması amacıyla bilirkişi raporu alınmasına hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Davada bir sonraki adım olarak bilirkişi raporunun hazırlanması bekleniyor; rapor çalışmalarının tamamlanmasının ardından mahkeme yeni duruşma tarihini belirleyecek.

MAHKEMEDE SAVUNMA YAPAN BURDUR BELEDİYE BAŞKANI ALİ ORKUN ERCENGİZ, İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİNE...

MAHKEMEDE SAVUNMA YAPAN BURDUR BELEDİYE BAŞKANI ALİ ORKUN ERCENGİZ, İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİNE İLİŞKİN KARARLARIN ZAMANINDA OY BİRLİĞİYLE ALINDIĞINI BELİRTEREK, KOMİSYONDA VERİLEN RAPORLARINA GÜVENDİKLERİNİ SÖYLEDİ. BELEDİYE MECLİSİNDE ALINAN KARARLARIN KAMUOYUNA AÇIK OLDUĞUNU İFADE EDEN ERCENGİZ, KARARLARDA KİŞİ İSİMLERİNİN DEĞİL, ADA VE PARSEL BİLGİLERİNİN YER ALDIĞINI SÖYLEDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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