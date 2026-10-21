Atina’da binlerce öğrenci ve öğretmen eğitim krizine dikkat çekti

Atina’da eğitim sistemine yönelik geniş katılımlı protesto

Yunanistan’ın başkenti Atinada 10 binden fazla öğrenci ve öğretmen, ülkedeki eğitim sisteminde uzun süredir devam eden sorunlara dikkat çekmek için sokaklara çıktı. Eylem, okul binalarından sıvaların döküldüğünü gösteren görüntüler ve Grava bölgesindeki bir okul kompleksinde iddia edilen doğal gaz sızıntısı haberlerinin ardından kitlesel bir tepkiye dönüştü.

Nedenleri ve talepler:

Göstericiler, personel eksikliği, yetersiz finansman, kötüleşen okul binaları ve büyüyen öğrenci barınma krizine vurgu yaparak kamu yatırımının artırılmasını istedi. Yürüyüşte atılan sloganlardan biri "Yunanistan’dan Fransa’ya, ücretsiz kamu eğitimi için mücadele" oldu. Katılımcılar, okulların güvenliğiyle ilgili endişelerin arttığını ve hükümetin bu konularda acil önlem alması gerektiğini vurguladı.

Yürüyüş güzergâhı ve eylemin sonu:

Grubun başlangıç noktası Atina Üniversitesi yakınındaki Propylaea bölgesiydi; kortej Sintagma Meydanı ve Yunanistan Parlamentosu önünde sona erdi. Protesto barışçıl geçti ve öğrenciler ile öğretmenler parlamento önünde taleplerini dile getirdi.

Görgü tanıkları ve katılımcılar, okullardaki fiziksel bozulma ve tesis güvenliğiyle ilgili çekincelerin eyleme zemin hazırladığını belirtti. Ayrıca göstericiler, Avrupa genelinde kamu harcamalarının savunma gibi alanlara kaydırılmasını eleştirerek bunun kamu hizmetlerine yansımalarını gündeme taşıdı.

Güvenlik önlemleri ve gözaltılar:

Atina polisi, yürüyüş öncesi ve sırasında yoğun güvenlik önlemleri uyguladı; eylem güzergâhında kontrol noktaları kurularak yoldan geçenler durduruldu ve çantaları arandı. Polis kaynaklarına göre, gösteri başlamadan önce en az 20 kişi sorgulanmak üzere gözaltına alındı. Dükkanlar ve işletmeler olası çatışmalara karşı kepenk indirdi veya vitrinlerini boşalttı. Ayrıca toplanma öncesinde Panepistimio metro istasyonu polis emriyle kapatıldı ve kent merkezindeki Omonoia metro istasyonuna çevik kuvvet tarafından ses bombası atıldığı bildirildi.

Eylem, eğitimdeki kronik sorunların kamuoyu gündeminde kalmaya devam ettiğini gösterirken, katılımcılar hükümetten somut adımlar ve bütçe artışı talep etmeye devam edeceklerini belirtti.

YUNANİSTAN'IN BAŞKENTİ ATİNA'DA 10 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN ÜLKEDEKİ EĞİTİM SİSTEMİNDE YAŞANAN KRONİK SORUNLARA KARŞI YÜRÜDÜ.