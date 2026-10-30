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İstanbul merkezli operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı; evlerde 12 milyon 852 bin tl bulundu

İstanbul merkezli üç ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı; evlerde toplam 12 milyon 852 bin TL değerinde para ve altın ele geçirildi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 08:56

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İstanbul merkezli operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı; evlerde 12 milyon 852 bin tl bulundu

operasyonun kapsamı:

İstanbul merkezli üç ilde yürütülen soruşturmalar kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphesiyle gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun hedefi, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ve adreslere yönelik koordineli aramalardı.

ele geçirilen varlıkların detayları:

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, toplam 12 milyon 852 bin TL değerinde para ve altın ele geçirildi. Yetkili birimlerce yapılan ilk tespitlere göre ele geçirilen varlıkların miktarı ve türü kayda geçirilerek delil olarak muhafaza edildi.

soruşturma ve hukuki süreç:

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı ve soruşturma kapsamında incelemeler devam ediyor. Soruşturmanın ilerlemesiyle birlikte, ele geçirilen varlıkların kökeni ve şüphelilerin örgüt içindeki bağlantılarına ilişkin detayların netleşmesi bekleniyor.

Operasyonun ayrıntılarına dair resmi mercilerden gelecek açıklamalar, soruşturmanın seyrine göre kamuoyuyla paylaşılacak. Bu süreçte adli ve idari çalışmaların sürdürüleceği bildirildi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 3 ilde...

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin evlerinde toplam 12 milyon 852 bin TL değerinde para ve altın ele geçirildi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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