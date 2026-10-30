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Sakaltutan mevkiinde devrilen tırın yükleri kara yoluna savruldu

Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan mevkiinde iki tırın karıştığı kazada devrilen tırın giyim, mutfak ve yedek parça yükleri yola saçıldı; 1 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 05:05

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sakaltutan mevkiinde devrilen tırın yükleri kara yoluna savruldu

Kaza ve yolun durumu:

Edinilen bilgiye göre kaza, Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan mevkisinde meydana geldi. Yabancı uyruklu V. B. idaresindeki tır, önünde seyreden başka bir tıra çarptıktan sonra devrilerek yola savruldu.

Kazada devrilen tırda bulunan giyim malzemeleri, mutfak eşyaları ve klima yedek parçaları yola dağıldı. Yola saçılan malzemeler nedeniyle ulaşım aksadı ve trafik bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

Müdahale ve inceleme:

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan tır sürücüsünün, kaza sırasında kaybettiği parasının bulunmasının ardından hastaneye gitmeyi kabul ettiği öğrenildi. Olayla ilgili olarak ekipler ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

Karayolları ekipleri, yola saçılan malzemeleri araç yardımıyla yol kenarına çekerek temizleme çalışmalarına başladı. Ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından kara yolundaki trafik akışı normale döndü ve yol tamamen ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından olay yerinde ve araçlarda inceleme başlatıldı; soruşturma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

ERZİNCAN-SİVAS KARA YOLUNUN SAKALTUTAN MEVKİSİNDE İKİ TIRIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ...

ERZİNCAN-SİVAS KARA YOLUNUN SAKALTUTAN MEVKİSİNDE İKİ TIRIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI. DEVRİLEN TIRDAN YOLA SAVRULAN YÜKLER NEDENİYLE ULAŞIM BİR SÜRE TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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