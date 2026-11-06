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Atkaracalar'da park halindeki tıra çarpan sürücü yaşamını yitirdi

D100 karayolunda park halindeki tıra arkadan çarpan 81 EB 786 plakalı otomobilin sürücüsü Erkan Bayraktar (53), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 12:19

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Atkaracalar'da park halindeki tıra çarpan sürücü yaşamını yitirdi

kaza ve müdahale:

Çankırı’nın Atkaracalar ilçesi D100 karayolunda sabah saatlerinde meydana gelen kazada, 81 EB 786 plakalı otomobilin sürücüsü Erkan Bayraktar (53) ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında park halindeyken yola çıkmak isteyen 53 EK 301 plakalı tıra arkadan çarpan otomobilde yaralanma oldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı sürücü Bayraktar, Atkaracalar Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

soruşturma ve inceleme:

Kaza yerinde olayla ilgili inceleme yapan ekipler, çarpışmanın oluş şeklini tespit etmek amacıyla çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve yetkililerin olayın oluş nedenini belirlemeye çalıştığı öğrenildi.

Ayrıntılar ve resmi tespitlerin tamamlanmasının ardından yetkili birimler tarafından kamuoyuyla paylaşılacak bilgi beklendiği bildirildi.

ÇANKIRI’NIN ATKARACALAR İLÇESİNDE, PARK HALİNDEN YOLA DOĞRU ÇIKAN TIRA ÇARPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ...

ÇANKIRI’NIN ATKARACALAR İLÇESİNDE, PARK HALİNDEN YOLA DOĞRU ÇIKAN TIRA ÇARPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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