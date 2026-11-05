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Palandöken'de kar örtüsü arttı: zirve beyaza büründü, gece sıcaklık -4,7

Palandöken zirvesi gece yağan karla beyaza döndü; Erzurum'da ölçülen en düşük sıcaklık -4,7 oldu, yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 12:07

GÜNCELLEME: 05 Kasım 2026 - 12:08

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EDİTÖR: Aslı Han

Palandöken'de kar örtüsü arttı: zirve beyaza büründü, gece sıcaklık -4,7

Palandöken zirvesinde kar görüntüsü

Palandöken’in zirvesi, dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışın yüksek kesimlerde kara dönüşmesiyle gece beyaza büründü. Kayak merkezinin üst pistleri karla kaplanırken, Erzurum'da ölçülen en düşük sıcaklık -4,7 derece olarak kaydedildi.

yağış ve beklenen hava koşulları:

Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

sabah ve gece için uyarılar:

Sabah ve gece saatlerinde don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görülebilir. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği; rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

PALANDÖKEN&#039;İN ZİRVESİ GECE YAĞAN KARLA BİRLİKTE BEYAZA BÜRÜNDÜ. GECE ERZURUM&#039;DA ÖLÇÜLEN EN DÜŞÜK...

PALANDÖKEN'İN ZİRVESİ GECE YAĞAN KARLA BİRLİKTE BEYAZA BÜRÜNDÜ. GECE ERZURUM'DA ÖLÇÜLEN EN DÜŞÜK SICAKLIK-4,7 OLDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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