Palandöken'de kar örtüsü arttı: zirve beyaza büründü, gece sıcaklık -4,7

Palandöken zirvesinde kar görüntüsü

Palandöken’in zirvesi, dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışın yüksek kesimlerde kara dönüşmesiyle gece beyaza büründü. Kayak merkezinin üst pistleri karla kaplanırken, Erzurum'da ölçülen en düşük sıcaklık -4,7 derece olarak kaydedildi.

yağış ve beklenen hava koşulları:

Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

sabah ve gece için uyarılar:

Sabah ve gece saatlerinde don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görülebilir. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği; rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

PALANDÖKEN'İN ZİRVESİ GECE YAĞAN KARLA BİRLİKTE BEYAZA BÜRÜNDÜ. GECE ERZURUM'DA ÖLÇÜLEN EN DÜŞÜK SICAKLIK-4,7 OLDU.