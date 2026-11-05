Kars’ta 15 tematik masada sıfır atık ve iklim için yerel çözüm arayışı

çalıştay başladı:

Kars Sıfır Atık Çalıştayı, Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda ve 81 ilde hayata geçirilmesi planlanan Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları programı kapsamında Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kongre Merkezi Fuaye Alanı’nda başladı. Programa Kars Vali Yardımcısı Mehmet Ali Atak, Kafkas Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selçuk Ural, Belediye Başkan Yardımcısı Tacettin Erdağ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Rahmi Toktaş, Kars İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın ile çok sayıda kurum temsilcisi ve paydaş katıldı.

çalıştayın kapsamı ve iş birliği:

Çalıştay, Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda, Kars Valiliği himayelerinde; Kars Belediyesi, Kafkas Üniversitesi, Kars Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kars Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenleniyor. Etkinliğin temel hedefi kentin çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki önceliklerini ortak akılla belirleyerek yerel deneyimleri ulusal ölçeğe taşıyabilmektir.

tematik masalarda ele alınan başlıklar:

Çalıştay kapsamında oluşturulan 15 tematik masa üzerinde kaynakların verimli kullanılması, israfın önlenmesi, atıkların etkin yönetimi, doğal varlıkların korunması, iklim değişikliğiyle mücadele, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir çevre yönetimi gibi başlıklar değerlendiriliyor. Farklı kurum ve kuruluşlardan temsilcilerin katıldığı bu oturumlarda yerel sorunlara yönelik uygulanabilir çözüm önerileri geliştirilmesi ve başarılı uygulamaların yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

yetkililerin değerlendirmeleri:

Kars Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Rahmi Toktaş programın açılışında sıfır atık anlayışını geniş bir perspektifle tanımladı. Toktaş, Sıfır atık anlayışının yalnızca atık ayrıştırma ve geri dönüşümle sınırlı olmadığını vurgulayarak toplumun tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi ve doğal kaynakların korunmasının önemine dikkat çekti.

Rahmi Toktaş şöyle konuştu: Sıfır atık; yalnızca atıkların ayrıştırılması ve geri dönüşüme kazandırılmasından ibaret değildir. Aynı zamanda tüketim alışkanlıklarımızı gözden geçirmeyi, israfı önlemeyi, doğal kaynakları korumayı, yeniden kullanımı teşvik etmeyi ve sürdürülebilir bir yaşam kültürünü oluşturmayı hedefleyen bütüncül bir yaklaşımdır

Rahmi Toktaş ayrıca şöyle belirtti: Düzenlediğimiz bu Çalıştayın temel amacı; toplumun tüm kesimlerinde ve yönetim yapılarında israf, atık ve kaynak verimliliği konularında farkındalığı artırmak, ortak bir dönüşüm bilinci oluşturmak ve yerel deneyimleri ulusal ölçekte bütünleştirmektir. Bu kapsamda bugün Tematik Masalarımızda gerçekleştireceğimiz görüşmelerin, paylaşacağımız fikirlerin ve ortaya koyacağımız çözüm önerilerinin son derece kıymetli olduğuna inanıyorum. Çünkü çevre sorunlarının çözümü yalnızca belirli kurumların veya kişilerin sorumluluğunda değildir. Bu süreç, toplumun tüm kesimlerinin ortak çabasını, duyarlılığını ve kararlılığını gerektirmektedir

beklenen sonuçlar:

Çalıştay sonrası gerçekleştirilecek değerlendirmelerle Kars’ın çevre, iklim ve sürdürülebilirlik alanındaki ihtiyaçlarının somutlaştırılması, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve uygulanabilir çözüm önerilerinin ortaya konulması hedefleniyor. Yerel düzeyde elde edilen bilgi ve deneyimlerin ulusal politikalara katkı sağlaması, daha temiz bir çevre, bilinçli tüketim alışkanlıkları ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakılması açısından çalıştay önemli bir adım olarak görülüyor.

Kars’ta sıfır atık seferberliği: 15 tematik masada çevre ve iklim değişikliği ele alındı