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Dörtyol'da sağanakta sürüklenen çocuk dere yatağında 1 kilometre uzaklıkta bulundu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gece etkili sağanakta dereye düşen çocuk, arama ekiplerince yaklaşık 1 kilometre ötede bulunup hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 12:10

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EDİTÖR: Aslı Han

Dörtyol'da sağanakta sürüklenen çocuk dere yatağında 1 kilometre uzaklıkta bulundu

Dörtyol'da gece seli: Özerli Mahallesi'nde bir çocuk sürüklendi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış sırasında Özerli Mahallesi'nde bir çocuk sel sularına kapıldı. Bölge için meteoroloji tarafından verilen turuncu kodlu uyarı altında olay meydana geldi.

Arama ve kurtarma çalışmaları

Özerli deresinde başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda ekipler çocuğu yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta buldu. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından kalp masajı uygulandı ve çocuğun hayata döndürülmesine yönelik ilk müdahaleler gerçekleştirildi.

Tıbbi müdahale ve durumu

İlk müdahalenin ardından çocuk derhal Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde çocuğun hayati tehlikesi bulunduğu ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin sürdüğü öğrenildi.

Sel sularına kapılan çocuk 1 kilometre uzaklıkta bulundu, dakikalarca kalp masajı yapıldı

Sel sularına kapılan çocuk 1 kilometre uzaklıkta bulundu, dakikalarca kalp masajı yapıldı

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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