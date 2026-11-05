Dörtyol'da sağanakta sürüklenen çocuk dere yatağında 1 kilometre uzaklıkta bulundu

Dörtyol'da gece seli: Özerli Mahallesi'nde bir çocuk sürüklendi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış sırasında Özerli Mahallesi'nde bir çocuk sel sularına kapıldı. Bölge için meteoroloji tarafından verilen turuncu kodlu uyarı altında olay meydana geldi.
Arama ve kurtarma çalışmaları
Özerli deresinde başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda ekipler çocuğu yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta buldu. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından kalp masajı uygulandı ve çocuğun hayata döndürülmesine yönelik ilk müdahaleler gerçekleştirildi.
Tıbbi müdahale ve durumu
İlk müdahalenin ardından çocuk derhal Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde çocuğun hayati tehlikesi bulunduğu ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin sürdüğü öğrenildi.
Sel sularına kapılan çocuk 1 kilometre uzaklıkta bulundu, dakikalarca kalp masajı yapıldı
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