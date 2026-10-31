Atmalı Köyü'nde direksiyon hakimiyeti kaybı: iki kişi yaralandı

Atmalı Köyü'nde otomobil şarampole yuvarlandı

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Atmalı Köyü yakınlarında C.Ö. yönetimindeki 01 RH 281 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada araçta bulunan C.Ö. ile Z.Ö. yaralandı.

kaza ve ilk müdahale:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalenin ardından her iki yaralı da ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralananların sayısı 2 olarak bildirildi.

soruşturma sürüyor:

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için incelemelerin devam ettiğini açıkladı ve olayla ilgili işlemler sürüyor.

ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİNDE OTOMOBİLİN ŞARAMPOLE YUVARLANMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.