oy verme süreci ve adaylar:

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) seçimlerinde oy verme işlemi sabah saat 09.00'da başladı. Toplam 35 meslek grubunda, 5 bin 480 şirket temsilcisinin oy kullanma hakkı bulunuyordu.

Mevcut başkan Hüsnü Serteser ile başkan adayı Önder Artuk arasında geçen yarışta üyeler gün boyunca oylarını kullandı. Sandıklar saat 17.00'de kapatıldı ve sayım işlemine geçildi.

sayım işlemi ve güvenlik önlemleri:

Sandıkların kapanmasının ardından oy sayma işlemi başladı. Seçimlerde yoğun güvenlik önlemleri alındığı bildirildi; sayım süreci ilgili komisyonlar eşliğinde gerçekleştiriliyor.

Yeni dönem yönetiminin belirlenmesine yönelik bu süreçte sonuçlar, sayım tamamlandıktan sonra resmi kanallar aracılığıyla ilan edilecek.

ATSO SEÇİMLERİNDE SANDIKLARIN KAPANMASIYLA OY SAYMA İŞLEMİNE GEÇİLDİ.