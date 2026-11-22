Yusuf Yazgan: Hak mücadelesi emekli olmaz

Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen) Genel Başkanı Yusuf Yazgan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada emeklilerin yaşadığı ekonomik zorluklara vurgu yaptı. Yazgan, sendika olarak yalnızca aktif memurların değil, emeklilerin de haklarını savunacaklarını belirterek 'Hak mücadelesinden emekli olunmaz' ifadesini kullandı.

Emeklilerin ekonomik tablosu:

Yazgan, Türkiye'de yaklaşık 18 milyon emekli bulunduğunu hatırlatarak, 'Neredeyse her dört vatandaşımızdan biri emekli' değerlendirmesini yaptı. En düşük emekli aylığıyla geçinmeye çalışanların sayısının 5 milyona yaklaştığını belirtti ve bu aylığın bugün 23 bin 552 lira olduğunu söyledi. Buna karşılık yoksulluk sınırının 120 bin lira üzerinde, tek başına yaşayan birinin aylık yaşam maliyetinin ise 49 bin lirayı geçtiğine dikkat çekti.

Yazgan, memur emeklilerinin durumunun da farklı olmadığını; bir ömür hizmet etmiş büro memurlarının emekli olduklarında maaşlarının neredeyse yarısını kaybettiğini vurguladı.

Beklenen düzenlemelerde öncelikler:

Genel başkan, Cumhurbaşkanı ve Çalışma Bakanı tarafından yapılan açıklamaların önemine işaret ederek, Meclis'e gelecek düzenlemenin emeklinin sofrasında hissedilir olması gerektiğini belirtti. Birkaç puanlık refah artışının yılların yitirilen gelirini kapatmayacağını söyledi ve düzenlemenin kalıcı ve adil olması gerektiğini vurguladı.

Yazgan ayrıca, yılbaşından önce hayata geçirilmesi hedeflenen emekli düzenlemesi için şu talepleri sıraladı: memur emeklilerine geçmişte verilmeyen seyyanen zam eksiksiz biçimde yansıtılmalı; kamu personel rejimindeki 'aylık' tanımı yeniden düzenlenmeli; seyyanen ödeme, ek ödeme ve tüm düzenli gelir unsurları emeklilik hesabına dahil edilmelidir. SGK aidatlarının düzeltilmiş aylık matrah üzerinden kesilmesi, 2008 sonrası göreve başlayanlar için düşük aylık bağlama oranı ve statü adaletsizliğinin sona erdirilmesi ile 3600 ek gösterge sözünün yerine getirilmesi de talepler arasında yer aldı.

Yazgan, bugün masasında oturan memurun yarının emeklisi olduğunu belirterek, emeklilerin haklarını savunmanın aynı zamanda geleceği savunmak olduğunu söyledi. Açıklamasını 'Emeklilik bir son değildir. Emeklilik, bir ömrün devlete emanetidir. Bu emanete sahip çıkmak da hepimizin boynunun borcudur' sözleriyle noktaladı.

BÜRO MEMURLARI SENDİKASI (BÜRO MEMUR-SEN) GENEL BAŞKANI YUSUF YAZGAN