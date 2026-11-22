TZOB'nin sahadaki sorumluluğu:

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Niğde'de düzenlenen basın toplantısında Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) işlemlerinin oda sorumluluğuna verilmesinin ayrıntılarını paylaştı. Toplantıya Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, Bor İlçe Ziraat Odası Başkanı Nurettin Eriç ve oda üyeleri katıldı.

ÇKS yükünün oda sorumluluğuna yansımaları:

Bayraktar, ÇKS işlemlerinin odalar tarafından yürütülmesinin birlikler ve odalar için ağır bir yük oluşturduğunu belirtirken, bununla birlikte sahada teknik personelin daha fazla zaman geçirebilmesi açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında Niğde'nin de görevlendirildiğini ve bugüne kadar işlemlerin başarılı şekilde yürütüldüğünü aktardı.

Bayraktar, teknik elemanların ÇKS nedeniyle il müdürlüklerinde yoğunlaştığını; bunun sahada çiftçilerle buluşmayı sınırladığını dile getirerek, oda sorumluluğunun bu alandaki etkinliği artıracağını söyledi. Ayrıca sivil toplum ve meslek örgütlerinin üzerine düşeni yapmasının önemine dikkat çekti.

Patates üretimi ve afetin etkileri:

Niğde'nin seçilmiş tarımsal ürünlerde önemli üretim kapasitesine sahip olduğunu belirten Bayraktar, bölgede yaşanan don afetinin patates üretimini etkilediğini söyledi. Buna göre aşağı yukarı 5-6 bin ton civarında üretimin don nedeniyle zarar gördüğü, toplam üretimin ise aşağı yukarı 1 milyon 200 bin ton civarında olduğu ifade edildi. Piyasa fiyatlarının ise şu an 13 lirayla 23 lira arasında değiştiği kaydedildi.

Kaynakların korunması ve stratejik önemi:

Bayraktar, ziraat odalarının ve TZOB'nin öncelikli hedefinin kaynakların kurumamasını sağlamak olduğunu belirtti. Üretimin sürdürülebilirliğinin, toplumun gıdaya erişimi açısından hayati olduğunu vurgulayarak tarım sektörünü bir milli güvenlik meselesi olarak nitelendirdi. Sanayicilere de seslenerek üretimin sürekliliği için ortak sorumluluk çağrısı yaptı.

Kaynakların tükenmemesi için büyük mücadele veriyoruz diyen Bayraktar, gıdanın ertelenemeyecek bir ihtiyaç olduğuna dikkat çekti; tüketicilerin günlük tercihlerinin ötelendiği durumlarda bile gıdanın ertelenemeyeceğini, bunun üretimin korunmasını daha da kritik kıldığını söyledi.

Jeopolitik riskler ve maliyet baskısı:

Toplantıda ayrıca bölgedeki jeopolitik gelişmelerin üretim maliyetlerine yansımalarına da değinildi. Bayraktar, bölgedeki savaş ve risklerin petrol fiyatlarını yükselttiğini, bunun sonucunda mazot, gübre ve diğer tarımsal girdi maliyetlerinde artış olduğunu belirtti. TÜİK verilerine işaret ederek girdi maliyetlerinin yükseldiğini ve bunun çiftçinin sırtına ağır bir yük bindirdiğini ifade etti.

Destekleme bütçesinde yapılan artışlardan memnuniyet duyduklarını söyleyen Bayraktar, maliyetlerin halen yüksek olması nedeniyle desteklerin bir miktar daha artırılmasını beklediklerini sözlerine ekledi. Toplantı, oda temsilcileriyle birlikte üretimin korunması, çiftçinin tarlada kalması ve kaynakların tükenmemesi için yapılacak çalışmaların planlanması çağrısıyla sona erdi.

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ (TZOB) GENEL BAŞKANI ŞEMSİ BAYRAKTAR, NİĞDE’DE DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISINDA YAPTIĞI AÇIKLAMASINDA, ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ (ÇKS) İŞLEMLERİ İLE BÜYÜK BİR YÜKÜN ALTINA GİRDİKLERİNİ SÖYLEYEREK, “KAYNAKLARIN KURUMAMASI İÇİN BÜYÜK MÜCADELE VERİYORUZ” DEDİ.