Ahlat-Malazgirt kara yolunda müdahale

Bitlis genelinde sağanak yağışın yüksek kesimlerde kara dönüşmesiyle, özellikle Ahlat-Malazgirt kara yolunda kar ve tipi etkisini artırdı. Güzergâhta bazı araçlar kar nedeniyle ilerleyemeyerek mahsur kaldı; durumun bildirilmesi üzerine bölgedeki ekipler hızla harekete geçti.

Koordinasyon ve yerinde müdahale:

Ahlat Kaymakamlığı koordinasyonunda düzenlenen kış tedbirleri toplantısı kapsamında, jandarma trafik ve asayiş ekipleri ile birlikte sahada çalışma yürütüldü. Jandarma ekipleri, karda hazırlıksız yakalanan sürücülerin ve araçların güvenliğini sağlayarak, mahsur kalan araçların kurtarılmasına öncülük etti. Yerel vatandaşların desteğiyle birçok araç bulunduğu yerden güvenli şekilde çıkarıldı.

Yol açma çalışmaları ve ulaşım güvenliği:

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri ise güzergâhta kar temizleme ve yol açma çalışmalarını sürdürdü. Yapılan müdahalelerle ulaşımın yeniden normale dönmesi sağlanmaya çalışıldı; ekipler, sürücülerin güvenli biçimde seyahat edebilmesi için iş makineleri ve tuzlama çalışmalarını devam ettirdi.

Yetkililer, özellikle yüksek rakımlı güzergâhlarda sürücüleri tedbirli olmaya çağırdı ve olası benzer durumlara karşı kurumlar arası koordinasyonun önemini vurguladı. Bölgede çalışmaların tamamlanmasının ardından trafik kontrollü olarak akışına devam etti.

BİTLİS’İN AHLAT İLÇESİ İLE MUŞ’UN MALAZGİRT İLÇESİNİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN KARA YOLUNDA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI VE TİPİ NEDENİYLE YOLDA MAHSUR KALAN VATANDAŞLARIN YARDIMINA JANDARMA VE KARAYOLLARI EKİPLERİ YETİŞTİ.