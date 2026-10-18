Büyükşehir'den yangından etkilenen üreticilere kışlık yem desteği

İzmir Büyükşehir'in kış öncesi yardım hamlesi:

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yaz kırsal alanda çıkan yangınlardan etkilenen hayvancılık yapan üreticilere kış öncesinde destek sağlayarak olası kayıpları azaltmayı hedefliyor. Belediye, meraları yanan ve kışlık yem stokları zarar gören üreticilere toplam 30 ton yem desteği ulaştırıyor.

Yardımlar, Aliağa, Bergama, Buca, Dikili, Kemalpaşa, Kiraz, Menderes, Menemen, Ödemiş, Selçuk, Tire ve Torbalı olmak üzere 12 ilçede yangından zarar görmüş 47 üreticiye dağıtılıyor. Amaç, yangının yol açtığı acil besin ihtiyaçlarını karşılamak ve kış aylarında hayvansal üretimin devamlılığını desteklemek olarak açıklandı.

destek süreci ve idari çalışmalar:

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda ekipler, yangınların hemen ardından sahada ön inceleme ve hasar tespitleri yaptı. Başkanlık yetkilileri, itfaiye raporları ve saha verileri doğrultusunda ihtiyaç tespit edilen üreticilere yardım paketlerinin ulaştırıldığını belirtti.

Tarımsal Üretim Şube Müdürü Çağdaş Erol, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın göreve geldiği günden bu yana afetlerden etkilenen 223 üreticiye 290 ton yem desteği sağlandığını vurguladı. Erol, 2026'da meydana gelen yangınlarda zarar gören üreticilere ilişkin olarak üreticilerin hayvan sağlığı ve üretim sürdürülebilirliği açısından bu desteğin önemine dikkat çekti ve 'Yangın sonrasında yaraların sarılması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

üreticilerin durumu ve yerel tepkiler:

Menemen ilçesinin Belen, Hasanlar ve Haykıran mahallelerinde çıkan yangınlarda meraların tamamen yandığını ifade eden Menemen Belen Mahallesi Muhtarı Birol Oğuz, bu desteğin üreticiler için bir nebze olsun rahatlama sağladığını söyledi. Oğuz, bölgedeki otlatma alanlarının yok olması nedeniyle hayvancılığın zorlaştığını belirtti.

Yangında kışlık saman stoklarının tamamını kaybettiklerini anlatan üretici Kezban Kahraman, 'Yangın çıktı ve hiçbirini kurtaramadık; hepsi yandı' diyerek desteğin yeniden yem almak zorunda kalan aileler için değerli olduğunu ifade etti. Kahraman, hayvanlarıyla kurdukları duygusal bağa ve üretimin zorluklarına da dikkat çekti.

Diğer üreticiler de desteklerin maliyetleri düşürmeye yardımcı olduğunu, yoksa kış aylarında hayvanların beslenmesinin ve üretimin sürdürülmesinin mümkün olmayacağını belirtti. Kasım Çakır ve çoban Ruhi Şenkalın gibi bölge üreticileri, yem fiyatlarının yüksekliği ve otlakların yitirilmesinin oluşturduğu baskıyı vurgulayarak sağlanan desteğin hayvancılığın yaşatılmasında önemli rol oynadığını söyledi.

Belediye yetkilileri, teknik danışmanlık ve saha çalışmalarıyla üreticilere sadece kısa vadeli yardım değil, üretimin devamlılığını sağlayacak desteklerin de sunulduğunu bildirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, afet sonrası dayanışmayı sürdürerek üreticilerin yanında olmaya devam edeceğini duyurdu.

YAZ AYLARINDA MERALARDA ÇIKAN YANGINLARIN ARDINDAN HAYVANCILIKLA GEÇİMİNİ SAĞLAYAN ÜRETİCİLERE KIŞ ÖNCESİNDE YEM DESTEĞİ SAĞLANDI.